Президент Владимир Путин считает текущий размер комиссии от 1 до 3% по эквайрингу в зависимости от оборота при оплате картами слишком высоким. Ранее новостные агентства сообщали, что ритейлеры добиваются сокращения комиссии до 0,2-0,3% оборота с текущих уровней, так как чистая рентабельность для ритейлейров составляет примерно всего 2-3%, что, в свою очередь, встретило негативный отклик со стороны ЦБ, Минфина и Минпромторга.

Мы считаем, что банки создают инфраструктуру для безналичного расчета в России, устанавливая и обслуживая POS-терминалы. Таким образом, они считают текущий размер комиссий оправданным. Благодаря этим комиссионным возможно осуществлять кэшбеки и другие программы лояльности для клиентов. Это, в свою очередь, стимулирует повышение доли безналичных платежей в розничном обороте (примерно 46% по состоянию за 9M18, по данным ЦБ), что является одним из главных приоритетов ЦБ.

В целом данная новость указывает на возможное понижение выручки и прибыли банков, главным образом, Сбербанка: банки контролируют примерно 60% этого рынка; вклад платежей по обслуживанию банковских карт составляет примерно 8% в выручку Сбербанка и 14% – в его чистую прибыль, по состоянию за 9M18. Временные рамки любых инициатив в этой области туманны, как, впрочем, и окончательные условия. Дискуссия продолжается уже некоторое время, и не является новостью для инвесторов. В то же время, мы считаем, что вовлеченность в этот процесс самого президента может усилить опасения инвесторов. Таким образом, мы ожидаем, что новость может спровоцировать фиксацию прибыли по бумагам банковского сектора после ралли сектора на 10-25% с начала года (против роста индекса MOEX на 7% и РТС – на 14%).