Отчасти этому поспособствовало вчерашнее выступление Д. Пауэлла, в ходе которого глава ФРС США отметил, что американская экономика находится в хорошем состоянии. Это заявление может свидетельствовать о том, что пауза в повышении ключевой ставки, о которой ФРС сообщила на прошлой неделе, может быть менее продолжительной, чем на это рассчитывает рынок.

Кроме того, неопределенность разрешения американо-китайских торговых противоречий усиливает осторожность игроков по отношению к рисковым активам на фоне приближения дедлайна (1 марта) по торговым переговорам между США и КНР, после которого американская сторона может ввести дополнительные импортные пошлины на китайские товары. В результате, индекс валют развивающихся стран (MSCI EM) снизился на 0.22% по итогам вчерашней торговой сесии. Пара EURUSD в моменте торгуется в районе отметки 1.136. Давление на европейскую валюту вчера оказали слабые данные по объему промышленных заказов в Германии.

Вышедшие сегодня утром данные по объему немецкого промышленного производства за декабрь также оказались хуже ожиданий рынка (-0.4% vs 0.7% м/м), что продолжает ограничивать интерес к европейской валюте. Кроме того, публикация обновленных экономических прогнозов по экономике еврозоны может сегодня усилить давление на евро.