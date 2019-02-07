В январе помесячный рост ИПЦ в России составил лишь 1%, тогда как годовая инфляция ускорилась до 5,0% с декабрьских 4,3%. С учетом повышения НДС инфляция была очень низкой. Непродовольственные товары подорожали в январе на 0,6%, тогда как, по нашим расчетам, повышение НДС должно было ускорить инфляцию приблизительно на 1,7 п. п. Похоже, сравнительно слабый потребительский спрос ограничивает возможности розничных продавцов по повышению цен. Вторая причина, по которой непродовольственная инфляция была столь умеренной, — это укрепление рубля и, возможно, более оптимистичные ожидания относительно курса рубля на 2019 год.

Мы ожидаем, что эффект от повышения НДС продолжит способствовать ускорению инфляции в феврале и марте. По этой причине недельная инфляция будет выше 0,1%, что является нормальным уровнем для России в это время года. Например, в период с 1 по 4 февраля среднесуточная инфляция составила 0,017%. Если темпы роста цен останутся на этом уровне, можно ожидать недельную инфляцию 0,12% и помесячную около 0,5%. После 1К19 мы прогнозируем более умеренные темпы роста цен. Поскольку с начала текущего года инфляция была относительно низкой, мы полагаем, что на конец года годовые темпы роста составят 4,7%, тогда как ЦБ прогнозирует 5,0-5,5%, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



