Курс рубля замер в боковом тренде, торгуясь в узком диапазоне 65,3-66,1 руб./$. Поддержку курсу рубля оказала позитивная динамика инфляции, которая в январе не превысила 5,0% г/г. Завтра состоится заседание ЦБ РФ по ставке. Учитывая такие сильные данные, ключевая ставка с большой вероятностью останется на неизменном уровне 7,75%.

Макростатистика по еврозоне все больше разочаровывает

Прошедшая неделя оказалась позитивной для доллара США, который вырос ко всем валютам стран G10. Поддержку американская валюта получила от ежегодного обращения президента Д.Трампа «О положении страны», где он объявил о том, что в США не будет вводиться чрезвычайное положение. Тем не менее, вопросы возникновения нового «шатдауна», а также строительства «мексиканской стены» остались не прояснены. Сейчас инвесторы особенно внимательно следят за ходом китайско-американских торговых переговоров; если до 1 марта страны не придут к соглашению, то возможна новая волна бегства в защитные активы. В то же самое время динамику курса евро/доллара на неделе все же определяли новости из ЕС, а не из Америки. Так, вышедшие экономические данные по еврозоне оказались крайне разочаровывающими. Индекс деловой активности в ЕС снижается на протяжении всего последнего года и уже достиг уровня 51. Розничные продажи по итогам декабря 2018 г. упали на 1,6% м/м, что стало крупнейшим снижением с мая 2011 г. Немаловажно также то, что наихудшую динамику демонстрирует Германия, что в результате и формирует негативный взгляд на еврозону в целом. Пара евро/доллар снизилась до уровня 1,136; ближайшие уровни поддержки и сопротивления – 1,130 и 1,143 соответственно.

Экономическая ситуация в Великобритании продолжает ухудшаться

Неопределенность по Brexit продолжает негативно сказываться на экономике Великобритании: индексы деловой активности в трех основных секторах британской экономики продемонстрировали снижение в январе. Сейчас в парламенте страны обсуждается возможность переноса предельного срока сделки по Brexit на 24 мая вместо 29 марта, тем не менее, данное предложение должно быть согласовано всеми сторонами, как ЕС, так и Великобританией. Сегодня ожидается публикация данных по ВВП за 2018 г., и выступление главы Банка Англии; кроме того, сегодня Т.Мэй отправится на очередные переговоры с ЕС по Brexit. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления в паре фунт/$: 1,288 и 1,303 соответственно.

Цены на нефть пытаются закрепиться выше 63 $/барр.

Согласно последним данным ОПЕК, по итогам января добыча нефти 14 членов стран ОПЕК снизилась на 930 тыс. барр. сут., при этом Саудовская Аравия сократила добычу даже сильнее, чем планировалось. В феврале сокращение добычи нефти должно продолжиться. Эти позитивные данные, а также сокращение предложения нефти со стороны Венесуэлы позволили ценам на нефть марки Brent укрепиться практически до уровня 63 $/барр. С учетом того, что ситуация в нефтяной отрасли Венесуэлы продолжает ухудшаться, мы ожидаем дальнейшего роста цен на нефть.

Замедление роста спроса до 2,2% в 2018 году определило умеренную инфляцию в январе

Прошедшая неделя принесла ряд позитивных макро новостей по России. Во-первых, согласно первой оценке Росстата, рост ВВП России ускорился до 2,3% г/г в 2018 г. Эти результаты оказались гораздо лучше ожиданий, хотя структура роста и вызывает вопросы. В частности, несмотря на ускорение общей цифры роста, рост потребления домохозяйств замедлился до 2,2% г/г в 2018 г. против 3,2% г/г в 2017 году. В итоге это отразилось на инфляции, которая в январе составила только 1,0% м/м или 5,0% г/г; при этом рост цен в продуктовом (5,5% г/г) и непродуктовом (4,5% г/г) сегментах оказался ниже ожиданий. Такой умеренный рост цен повышает вероятность сохранения ставки ЦБ на уровне 7,75% на завтрашнем заседании; консенсус-прогноз также практически единогласно ожидает неизменной ставки. В результате, курс рубля на прошедшей неделе торговался в узком диапазоне 65,3-66,1 руб./$. Торговый диапазон на неделю нам представляется как: 65,3-66,4 руб./$.