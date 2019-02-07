Финансовые результаты группы ММК в целом совпали с прогнозами, выручка оказалась немногим лучше – за 2018 год она выросла на 9% — до $8214 млн. Снижение выручки в последнем квартале 2018 года стало итогом ухудшения ситуации в металлургической отрасли, вследствие чего снизились цены и объемы реализации продукции.

Между тем группе ММК удалось нарастить EBITDA на 19% — до $2418 млн, таким образом, маржа по EBITDA увеличилась с 26,9% до 29,4%. Рост EBITDA по большей части связан с опережающим ростом цен на продукцию по сравнению с ростом цен на сырье. Однако маржа по чистой прибыли осталась на прежнем уровне 16%. При этом ММК может несколько проигрывать в марже конкурентам из-за дефицита собственной сырьевой базы, как по железорудному сырью (ЖРС), так и по коксующемуся углю.

В целом стоит отметить, что группе не удалось нарастить чистую прибыль в соответствии с ростом EBITDA. Также несмотря на то что в начале 2019 года отмечается сезонное восстановление цен на сталь, давление на маржу компании будет сохраняться в связи с высоким уровнем цен на ЖРС. Акции ММК с утра снижаются на 0,9%. Тем не менее, на мой взгляд, акции компании сохраняют высокий потенциал роста, цель на конец 2019 года – 55 рублей за акцию. Напомню также, что ММК – одна из немногих компаний на российском рынке, которые платят дивиденды каждый квартал.