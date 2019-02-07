Инфляция по итогам января разогналась до 5%, но это пока полностью совпадает с умеренными ожиданиями ЦБ, который предполагал рост показателя до 5-5,5% в начале года. Более того, есть ещё небольшой люфт, который предполагает бездействие регулятора. Если бы рост цен в январе оказался существенно выше, то уже на январском заседании ЦБ мог бы повысить ставку. Однако текущая ситуация этого не предполагает. Как минимум, мы услышим о том, что необходимо ещё оценить динамику цен в феврале.

В прочих сферах ответственности ЦБ РФ также нет поводов для изменения денежной политики. Аукционы ОФЗ в начале года показали довольно существенный спрос как на облигации с коротким сроком обращения, так и с длинным. Не стоит забывать о том, что курс рубля смог укрепиться в текущем году даже на фоне вывода дополнительных средств из отложенных объёмов на закупку валюты в рамках бюджетного правила. Впрочем, базовые суммы для этих операций оказались существенно ниже, чем в прошлом году.

Соответственно, инфляционное давление пока находится в рамках умеренного сценария, спрос на ОФЗ высокий, рубль в защите не нуждается. Поэтому вероятность ужесточения денежной политики можно назвать низкой. Более того, от центральных банков развивающихся стран начинают ждать более мягкой политики из-за слабой инфляции и охлаждения экономик. Вот уже и Резервный банк Индии неожиданно снизил ставку, а Резервный банк Австралии перестал говорить о возможном ужесточении. В Новой Зеландии безработица начала расти, что также может вынудить регулятор страны прибегнуть к инструментам стимулирования. Вероятно, что уже по итогам текущего заседания в ЦБ РФ сформулируют условия, при которых регулятор может вернуться к снижению ставки.