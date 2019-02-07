В четверг, 7 февраля, российский фондовый рынок вслед за европейскими площадками погрузился в «красную» зону: индекс Мосбиржи сегодня дешевеет на 0,9%, в то время как РТС теряет 1,3% за счет ослабления курса рубля на 0,3%.

Поскольку встреча представителей Китая и США для обсуждения торговых вопросов состоится только на следующей неделе, то рынок в моменте столкнулся с недостатком драйверов для продолжения ралли – инвесторы перешли к продажам. Добавили негатива и пессимистичные заявления представителей Еврокомиссии о том, что Brexit и замедление экономики Китая могут ухудшить перспективы роста ВВП Еврозоны, которые и без того слабы. Противоположные по смыслу комментарии вице-президента ФРС Р.Кварлса о том, что экономика США, напротив, в отличной форме (инфляция на уровне 2%, безработица низкая), также не обрадовали инвесторов, поскольку подобная риторика явно не предполагает снижения базовой ставки, намеки на которое некоторые инвесторы увидели в официальном релизе с последнего заседания Федрезерва.

Динамика нефтяных котировок также не оказывает поддержки отечественному рынку. Баррель Brent спот дешевеет на 0,3%, несмотря на то что данные отчета Минэнерго США по запасам за прошлую неделю оказались лучше ожиданий (прирост запасов составил 1,3 вместо 1,8 млн баррелей). Кажется, рынок не отреагировал и на новости о том, что поставки нефти из Венесуэлы в США с момента введения санкций сократились почти в 1,5 раза, до 345 тыс. баррелей в сутки. Положительного влияния не оказали и сообщения о приостановке двух трубопроводов Канада-США, Keystone и Platte, из-за подозрения в разливе нефти. Нагрузка на трубопроводы выросла после того, как американские НПЗ переключились на импорт из Канады после запрета покупок у Венесуэлы. Дело в том, что на нефть, так же, как и на другие сырьевые товары, давление оказывает дорожающий доллар, который за неделю вырос на 1,2% (по индексу DXY).

На отечественном рынке в лидерах падения сегодня акции компаний финансового сектора (-1,3% по отраслевому индексу) на фоне снижения котировок Сбербанка на 1,7% (и обычка, и префы) и нефтегазового (-0,9% по индексу) из-за дешевеющих акций Газпрома (-1,9%) и Роснефти (-1,9%).

Для новых импульсов к росту фондовому рынку необходимы положительные стимулы, конкретно в виде комментариев по прогрессу торговых переговоров США с Китаем. До их появления мы ждем сдержанной активности на рынке со стороны глобальных инвесторов.