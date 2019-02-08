Утро пятницы фьючерсы на основные фондовые индексы США начинают снижением в пределах полпроцента. Вчера Доу Джонс потерял 0,87%, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,94%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite — на 1,18%.

Позитивные факторы сходят на нет, а негативный фон, наоборот, набирает силу. Причины тому и внутренние, и внешние, и политические, и экономические.

Большая часть американских компаний уже опубликовала свою квартальную отчётность. Остались только менее крупные игроки. Семипроцентный рост акций промышленного гиганта Boeing не сравнить с 22% небольшой интернет-компании Snap Inc. из-за разницы масштабов. Кроме того, многие фирмы делают негативные прогнозы на этот год, и это, безусловно, портит эффект от улучшившихся финансовых показателей. Экономика США объективно прошла свой пик, а попытки ФРС продлить рост не могут давать результат вечно.

По американским СМИ прошёл слух, что Трампу не удастся встретиться с Си Цзиньпином до 1 марта — даты, к которой страны должны заключить сделку по торговым ограничениям. При этом торговая война — один из ключевых рисков для глобального (и американского) экономического роста.

Ещё один драйвер котировок — обратный выкуп акций со стороны компаний — постепенно теряет свою интенсивность. Тем временем, в начале недели сенаторы-демократы Чак Шумер и бывший кандидат в президенты Берни Сандерс вообще подняли вопрос о законодательном ограничении так называемых "байбэков" (buyback — обратный выкуп). Понятное дело, что инициатива вряд ли будет реализована, но фактически был затронут неудобный вопрос о том, что рост котировок частично обсуловлен искусственными причинами. В 2018 году американские компании выкупили своих акций на сумму около триллиона долларов (3% капитализации всего фондового рынка США). Замедление процесса выкупа акций ничего хорошего для их стоимости не сулит.

Негатив приходит и из стран Старого Света. Индекс менеджеров по закупкам PMI стремительно замедляет рост, особенно в развитых экономиках. В Италии идёт рецессия, Еврокомиссия снижает прогноз по росту экономик стран блока, а промпроизводство в Германии — локомотиве объединённой Европы — продолжает падать. И это ещё нет потока смешанных новостей из Китая, который всю неделю празднует Новый год.

В этих условиях расклад по секторам индекса S&P 500 абсолютно типичный для периода коррекции: падают акции IТ-компаний, а вслед за дешевеющим сырьём и нефтью устремились вниз и соответствующие компоненты S&P. Зато растут защитные бумаги коммунальных компаний и недвижимости.

Правда, хороший момент есть в том, что для такого вала тревожных сигналов рынки держатся очень уверенно. В декабре акции летели вниз на гораздо менее значимых новостях, сейчас же котировки снижаются незначительно.

Важной макроэкономической статистики и выступлений членов ФРС в пятницу не ожидается. Публиковать финансовые результаты будут всего пять компаний из индекса широкого рынка. Интересно будет лишь узнать, закроется ли седьмая подряд неделя ростом в отсутствие явных положительных факторов.