Рынок акций РФ снизится в начале дня на фоне ухудшения конъюнктуры мировых рынков. Рубль будет ожидать решения и комментариев ЦБ РФ по ключевой ставке и денежно-кредитной политике.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается снижение индекса Мосбиржи в начале дня на 0,4-0,5% вблизи отметки 2500, в качестве поддержек выступят уровни 2490 и 2480, а ближайшими сопротивлениями станут отметки 2510 и 2520, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

ЦБ РФ оставит сегодня ключевую ставку без изменений на фоне комфортного курса рубля, умеренного роста инфляции и благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, считает Константин Кочергин из банка "Восточный".

"Поэтому на курс рубля данное решение повлиять не должно. Но вот мягкие комментарии относительно денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе способны создать краткосрочную волатильность. Прогноз по курсу USD/RUB на сегодня — 65,65– 66,45", — оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,9-1,2% на фоне опасений по поводу глобального экономического роста и торговых переговоров с Китаем.

В четверг CNBC сообщило, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина вряд ли состоится до дедлайна 1 марта, после которого вероятно повышение взаимных торговых пошлин. Позже сам Трамп заявил, что дата встречи пока не определена, а советник Трампа по экономике Ларри Кудлоу сказал, что главы государств встретятся, но "в отдаленном будущем".

Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются с утра на 0,4-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются – на 0,3-2%, японский Nikkei 225 — на 2%.

Стоимость нефти снижается на 0,7% до 61,20 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро колеблется на уровне 1,1338 доллара против 1,1339 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в четверг опустился по индексам на фоне ощутимо ухудшившейся внешней конъюнктуры. Усилившееся снижение нефтяных котировок добавило давления на российский фондовый рынок.

Рублевый индикатор Мосбиржи снизился по итогам дня на 1,17% — до 2509,89 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,29% до 1200,14 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга повысился на 4 копейки до 65,91 рубля, евро снизился на 12 копеек, до 74,78 рубля, следует из данных Московской биржи.