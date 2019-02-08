Бегство в качество набирает обороты на фоне снижения прогноза по росту экономики еврозоны на 2019 до 1.3% с 1.9%. Доходности Bunds резко упали, 10Y — 0.11% (-5 бп).

Банк Англии оставил ставку без изменений и также поменял прогноз по росту экономики на 2019 с 1.7% на 1.2%, Gilts10Y YTM — 1.07% (-3 бп). Доходности UST тоже снизились, 10Y — 2.66% (-3 бп).

Очередная волна фиксации прибыли докатилась до EM. Доходности основных суверенных выпусков прибавили примерно по 3 бп. Лидером снижения стала ЮАР в преддверии обращения президента Рамафосы к нации, SOAF 48 YTM — 6.2% (+7 бп). Доходности бумаг Турции и Аргентины выросли на 9 и 12 бп на дальнем отрезке.

Российские евробонды сохраняли относительную устойчивость, доходности суверенных облигаций выросли на 1 бп. Новый выпуск GAZPRU 5.15% 2026 открылся на 0.125 пп ниже цены размещения. Доходности ОФЗ выросли на 4 бп накануне сегодняшнего заседания ЦБ.