Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается негативный. Цены на нефть снижаются после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно пессимистичны.

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением трех основных индексов на 0,9-1,2%. На рынки вернулись опасения относительно замедления мировой экономики, которые были спровоцированы существенным понижением Еврокомиссией прогноза по росту ВВП еврозоны.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0,4%.

Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 потерял около 1,9%.

На торгах в Азии утром наблюдается негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился примерно на 2%, в то время как на других биржах региона также наблюдаются продажи. Негативным фактором выступают заявления Трампа о том, что президент до марта не намерен встречаться с китайским лидером для обсуждения торгового вопроса. Кроме того, в администрации Трампа сообщили, что между сторонами сохраняется “существенная дистанция” в вопросе достижения соглашения.

Нефтяные фьючерсы с утра теряют чуть менее 1% после падения накануне. Цены остаются в краткосрочных “боковиках” (59,50-63,80 долл для Brent и 51,30-55,90 долл для WTI) ввиду противоречивых факторов. Сокращения нефтедобычи ОПЕК+, а также санкции против Ирана и Венесуэлы удерживают котировки от существенного падения, но продолжение роста запасов в США и опасения относительно замедления мировой экономики и спроса на нефть не дают рынку пойти выше.

События дня: сальдо торгового баланса Германии в декабре (10.00 мск), заседание ЦБ РФ (13.30 мск). Биржи Китая закрыты в связи с Новым годом по лунному календарю. Квартальные результаты представят Arconic, Phillips 66.

Техническая картина и прогноз

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги четверга заметным снижением, но устояли выше психологически важных отметок (2500 и 1200 пунктов). Тем не менее перед индикаторами теперь открыта дорога к снижению в район 2490 пунктов по индексу Мосбиржи и 1185 пунктов по индексу РТС (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

Рубль завершил торги почти без изменений против доллара и евро. Пара доллар/рубль поднималась к отметке 66,15 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), преодоление которой откроет дорогу к 66,60 руб. Пара евро/рубль завершила день чуть ниже сопротивления 75,20 руб при преодолении которого может направиться к 75,70 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль вновь окажутся под давлением неблагоприятного внешнего фона, который будет толкать их вниз. ЦБ РФ на заседании, скорее всего, оставит ключевую процентную ставку на отметке 7,75%, что было бы умеренно негативно для рубля, которому пока не приходится ждать поддержки от регулятора.