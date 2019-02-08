В отчетном периоде EBITDA снизилась по сравнению с предыдущим кварталом на 17%, главным образом вследствие негативной динамики цен на сталь и ухудшения сортамента. Свободный денежный поток также сократился (до 502 млн долл.), хотя и превысил ожидавшееся нами значение на 100 млн долл., исключительно за счет высвобождения оборотного капитала. Руководство НЛМК рекомендовало направить 100% свободного денежного потока на выплату дивидендов за 4к18, что, по нашим расчетам, соответствует дивидендной доходности акций в 3,4%. В 2019 г. компания планирует провести масштабные ремонтно-эксплуатационные работы на сталелитейных мощностях, в связи с которыми объем производства стали по итогам года сократится на 1 млн т. По нашим расчетам, это приведет к снижению EBITDA на 3%. Наша оценка прогнозной цены акций компании на 12-месячном горизонте осталась без изменений (23,5 долл./ГДР), предполагая полную доходность в 6%.

EBITDA снизилась на 17% к/к. Несмотря на увеличение продаж стальной продукции, выручка НЛМК в 4к18 ожидаемо сократилась (-4% к/к) вследствие снижения цен на сталь и ухудшения сортамента. В результате EBITDA снизилась на 17% к/к. Мы не исключаем, что показатель EBITDA за 1к19 будет еще ниже, учитывая дальнейшее снижение цен и сезонное сокращение продаж.

На выплату дивидендов за 4к18 будет направлено 100% свободного денежного потока, что предполагает дивидендную доходность в 3,4%. Менеджмент НЛМК рекомендовал направить 100% свободного денежного потока на выплату дивидендов за 4к18. Общая сумма дивидендов составит 502 млн долл., что соответствует 83 цента США на ГДР и дивидендной доходности в 3,4%.

Обновленный прогноз капзатрат и дивидендная политика будут объявлены в рамках Дня инвестора. В марте компания планирует провести День инвестора, в рамках которого будут анонсированы обновленная инвестпрограмма и изменения в дивидендной политике. Новый план капиталовложений, возможно, будет предусматривать значительное увеличение расходов, по аналогии с тем, о котором уже объявили другие производители. В рамках новой дивидендной политики коэффициент дивидендных выплат может быть установлен в размере 50–100% свободного денежного потока. Мы полагаем, что конкретный показатель будет привязан к уровню финансового левериджа.

В ходе телеконференции, посвященной выходу финансовой отчетности, руководство НЛМК озвучило прогноз капзатрат на 2019 г., составляющий 1,0–1,1 млрд долл. Более подробные детали новой инвестпрограммы на текущий год планируется объявить в марте в ходе Дня инвестора. Упомянутый размер капзатрат предполагает их рост на 50–60% по сравнению с прошлым годом, что в целом соответствует предыдущим заявлениям руководства. Между тем глава НЛМК сообщил, что, прежде чем приступить к расширению мощностей по выпуску стали на липецком предприятии, компания намерена осуществить их плановое обслуживание. В связи с этим, как ожидается, объем производства стали в 2019 г. снизится примерно на 1 млн т. По нашим оценкам, в результате EBITDA по итогам года окажется ниже нашего текущего прогноза примерно на 80 млн долл. (3% от общего показателя).