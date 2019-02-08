Обсуждение изменения газовой директивы возобновилось, и Франция высказала намерение поддержать поправки, направленные против Северного потока-2, на голосовании, запланированном на сегодня (8 февраля). Хотя Германия до настоящего момента успешно блокировала переговоры о соответствующих поправках, на этом этапе кардинальный разворот в позиции Франции может положить начало новому раунду обсуждений, который может привести к утверждению поправок. Напомним, что они предполагают разделение функций поставщика и транзитера для всех морских газопроводов, а также запрет монопольного использования трубопровода (должен быть разрешен доступ третьим сторонам).

Наше мнение. Радикальная перемена в риторике Франции может побудить постоянных представителей ЕС принять решение отправить новый проект поправок к газовой директиве ЕС в Европарламент на голосовании 8 февраля, после чего к обсуждению должны присоединиться Совет ЕС и Еврокомиссия, что повысит шансы на утверждение поправок. Это может повлечь за собой негативные изменения для Газпрома: он сможет использовать только 50% из 55 млрд куб м в год мощности Северного потока-2, что может увеличить срок окупаемости, подорвав инвестиционную привлекательность проекта.

Хотя в конечном итоге это ограничение может быть снято (как в случае с Северным потоком в 2017), на это потребуется время, что приведет к укреплению позиции Украины по переговорам о транзитных контрактах, запланированных на лето 2019. Также ввиду потенциального изменения риторики ЕС возможна задержка по предоставлению разрешения со стороны Дании, которая еще не утвердила проект, что хотя и не критично для строительства (есть варианты в обход), все же сдвинет сроки строительства и запуска (намечен на 2019). Однако этот сценарий возможен только в случае положительного решения по поправкам на сегодняшнем голосовании и отсутствия дальнейших задержек (которые, вероятно, последуют в результате возражений от противников поправок, в частности, Германии).

Таким образом, хотя на данном этапе нет ясности в отношении исхода этого вопроса для Северного потока-2, мы считаем эту новость НЕГАТИВНОЙ с точки зрения восприятия для Газпрома, учитывая, что оживление дискуссии увеличивает потенциальные риски по проекту.