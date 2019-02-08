В результате расчетов по депозитам Банка России и поступлений из бюджета объем средств на корсчетах банков вчера увеличился до 2,79 трлн руб. Однако, возможно, вчера произошел небольшой отток ликвидности из системы, учитывая дальнейший рост ставок однодневного репо под залог ОФЗ на межбанке (в среднем на 5 бп), а также повышение ставки однодневного валютного свопа в вечерние часы. Последняя вчера закрылась на уровне выше 8%, средневзвешенное значение за день составило 7,63% (-1 бп). Ставка RUOINIA в среду выросла до 7,58% (+5 бп), поэтому однодневный базис остается слегка положительным.

Остальные ставки снизились. Кривая процентных свопов сместилась ниже на 2 бп, ставки кросс-валютного свопа опустились на 7 бп, короткие ставки NDF упали на 21–27 бп. Также следует отметить, что 2-летний базис достиг отметки —155 бп (-7 бп), в результате чего базисный спред на отрезке 2–5 лет сузился —25 бп по сравнению с недавними уровнями около —40 бп. Мы полагаем, что спред обладает потенциалом дальнейшего сужения. 3-месячная ставка MosPrime стала исключением, поднявшись до 8,62% (+2 бп). Спред между 3-месячной ставкой MosPrime и ключевой ставкой расширился до 87 бп, тогда как в конце января он составлял 81 бп. На наш взгляд, изменение может быть связано с очередным повышением ставок по депозитам физлиц, поэтому повышательное давление на 3-месячную ставку MosPrime, вероятнее всего, сохранится в ближайшей перспективе по аналогии с ситуацией в августе–сентябре 2018 г.

Для российского рынка главным событием сегодняшнего дня станет заседание Совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике. Впрочем, рынок в настоящий момент не предполагает никаких изменений в уровне ключевой ставки. Ставки FRA с начала года заметно снизились и на данный момент закладывают максимум одно повышение ставки ЦБ на горизонте трех–шести месяцев (на 25 бп). Кривая процентных свопов приобрела почти плоскую форму, при этом спред на отрезке 1–3 года стал слегка отрицательным. Ставки NDF/кросс-валютных свопов начали закладывать некоторое ухудшение ситуации с валютной ликвидностью на среднесрочном горизонте. По мнению наших экономистов, Банк России сегодня оставит ключевую ставку без изменений.