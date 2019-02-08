Отчёт Twitter о падении ежемесячных активных пользователей до 321 млн с 330 млн, опасения за переговоры США и за рост мировой экономики в четверг обусловили падение IT, сырья и материалов на 1,4% и ТЭК на 2,1%, уменьшили основные иностранные индексы на 0,9%: S&P — до 2706,05; Dow 30 – до 25169,53 пункта. В то же время бумаги недвижимости – один из двух лидеров этого года с результатом +11,4% — продолжают дорожать.

Причина падения в комментарии США об отсутствии шансов на встречу лидеров Америки и Китая до марта. Биржа ждала более чёткого анонса встречи с 25 декабря и вернула себе большинство позиций, утерянных на усилении конфликта двух стран с начала октября. За это время ETF на IT и дискреционное потребление прибавили по +17% в долларах без учёта дивидендов.

Радостность части секторов вызывалась усилением терпения ФРС в повышении ставок. Недвижимость и ЖКУ вышли в плюс соответственно на +7% и +6% по сравнению с октябрём. Товары первой необходимости вернулись всего на 1% ниже начала октября и на +10% подорожали с 25 декабря на опасениях рецессии, которая ожидалась среди четверти Уолл-стрит. Рост промтоваров на +21% с 25 декабря частично объясняется усилением агрессивности доктрины обороны и увеличением крупных международных заказов. Но IT, часть потребления и ТЭК могут быть уязвимы.

По S&P рост на +11% в год в долларах вероятен с шансами 55% после превышений в отчётности абсолютного большинства (около 70%) раскрывшихся компаний S&P. Ещё позавчера он показывал только +3,6% в год совокупной доходности включая дивиденды, а сегодня уже +7,0% в год. Это очень много для одного месяца!

Вероятность прорыва на переговорах с Китаем 3%, так как конкретика по реализации структурных реформ и по выполнению плана защиты ИС в КНР будет успехом, если учесть, что план имелся с 2010 года и до этого разрабатывался с 1994 года. Не исключаю с вероятностью 6%-8% договорённость о роялти китайских компаний в сторону США.

Среди рисков, например, дедлайн по шатдауну 15 февраля, по потолку госдолга 1 марта, возможность снижения рейтинга США пока в силе, потом открыта дорога к новой гонке вооружений. Движение Nasdaq вверх учло прошлые ожидания по сделке с Китаем и со временем ведёт к фиксации прибыли по мере движения к реализации этих начинаний.

Бумаг, способных вырасти на 20%, всё меньше, а рост в январе явно был частью с плечом, что может выбрать ликвидность по ряду бумаг при фиксациях прибыли. С вероятностью 15% нужно иметь в виду возможность боковика.

С вероятностью 3% возможно сочетание рисков, приводящее к снижению на 30%, и с шансами 16%-18% возможно падение на 20%.

Так от базового прогноза на рост +11% мы приходим к вероятностному прогнозу доходности в районе +1,8%, который многое говорит о рисках понижения. Мой базовый сценарий основан на уникальном сочетании мягкой ДКП и слабой инфляции при сильной господдержке многих отраслей и предполагает, что не худший вариант диверсифицироваться, в том числе, через альтернативные инвестиции.