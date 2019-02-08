По итогам 2018 года инфляция в России достигла 4,3%, превысив официальный целевой уровень 4,0%. В конце ноября, когда инфляция с начала года составляла 3,4%, казалось, что годовой результат может быть ниже официального прогноза, поскольку в декабре помесячная инфляция обычно ниже 0,6%. Однако в действительности темпы роста ИПЦ в декабре оказались необычно высокими — 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Продовольственная инфляция в декабре достигла 1,7% в помесячном выражении, что стало самым высоким уровнем с февраля 2015 года. По-видимому, значительный вклад в инфляцию в последнем месяце 2018 года внесло повышение цен на целый ряд продуктов питания. Так, фрукты и овощи подорожали на 8,9% по сравнению с ноябрем, яйца — на 15,4%, хлеб — на 1,1%, сливочное масло — на 1,1%, макаронные изделия — на 1,0%, мясо и птица — также на 1,0%, молоко — на 0,9%. Во всех этих категориях рост цен был в основном обусловлен ослаблением рубля и увеличением расходов производителей (хотя цены на курицу выросли из-за снижения предложения). Как мы отмечали ранее, расходы компаний пищевой промышленности увеличились из-за того, что в 2018 году цены на зерновые выросли на 25%, и это привело к подорожанию кормов. По нашим оценкам, ослабление рубля ускорило инфляцию в 2018 году на 0,4 п. п. до 4,3%, а инфляционный эффект от повышения цен на пшеницу составил около 0,5 п. п.

В то же время относительно низкий потребительский спрос затормозил рост цен в непродовольственном сегменте. Например, в декабре цены на такие товары повысились всего на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в сентябре — ноябре был зафиксирован их рост на 0,4-0,5%.

Мы ожидаем, что в текущем году средний курс рубля составит 67 за доллар. Учитывая этот прогноз и допуская, что цены на пшеницу вырастут менее чем на 10%, а рост потребительского спроса также немного замедлится, мы полагаем, что по итогам 2019 года инфляция в России (с поправкой на январское повышение НДС) может быть ниже прошлогодних 4,3%. По нашим оценкам, вклад в инфляцию от повышения НДС составит около 1,1 п. п., и таким образом, темпы роста ИПЦ в 2019 году достигнут 4,7%, прогнозируют стратеги Sberbank Investment Research.



