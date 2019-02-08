На этой неделе ФТС опубликовала данные по экспорту и импорту за 2018 г. В целом экспорт составил 450 млрд долл., не снизив темпы роста в сравнении с 2017 г. (25,8% г./г. против 25,2% г./г.). Все основные компоненты внесли положительный вклад в стоимостные объемы экспорта, однако, как и в прошлом году, наибольший вклад в рост в долларах внес нефтегазовый сектор (+18,6 п.п. к годовой цифре), тогда как, например, металлы и уголь добавили лишь 2,5 п.п., а сельское хозяйство, продукция деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности — +1,1 п.п.

Однако если разделить рост каждой из основных статей на вклад физических объемов и изменения экспортной цены, то можно увидеть, что наибольшее влияние на рост физических объемов экспорта оказали продажи машин и оборудования (+2 п.п.), нефтегазового сырья (+1,7 п.п.) и пшеницы (+0,7 п.п.). В то время как рост экспорта нефти (+3% г./г. в натуральном выражении) и газа (+4,9% г./г.) можно объяснить неослабевающим спросом со стороны Европы и Китая, а экспорт пшеницы – очередным годом хорошего урожая (превысившего внутренние потребности экономики), существенный рост продаж машин и оборудования (особенно в совокупности с таким же существенным падением экспортной цены на них) выглядит необычно. Одно из возможных объяснений – передача техники (в частности, военной) по низким ценам или бесплатно. При этом вклад физических объемов зарубежных продаж машин и оборудования в рост экспорта вырос с 0,7 п.п. в 2017 г. до 2 п.п. в 2018 г. Соответственно, этим частично объясняется увеличения вклада экспорта в ВВП (с 1,3 п.п. до 1,6 п.п.).

В свою очередь, импорт в долларах сильно замедлил рост (4,7% г./г. против 24,8% г./г. в 2017 г.) за счет ухудшения динамики в сегменте машин и оборудования (+1,1 п.п. к годовому росту в долларах против +13,1 п.п. в 2017 г.). Это также выглядит необычно: как правило, внутренние инвестиции сильно зависят от импорта, однако в 2018 г. ситуация выглядела иначе: рост капиталовложений в реальном выражении сопровождался падением физических объемов импорта (т.е. рост произошел за счет неких внутренних источников).

Однако такое расхождение не должно продлиться долго: длительный рост инвестиций вряд ли возможен без импортного оборудования. Поэтому мы полагаем, что динамика импорта в этом году должна немного увеличиться, особенно если власти решат начать реализовывать инфраструктурные инвестиции уже в этом году.