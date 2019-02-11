Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным понижением около 0.2-0.3%, в районе 2495-2500 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2490, 2480 п. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2510, 2520 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может продолжить свое пятничное боковое движение около ближайшего значимого уровня 2500 п. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром.

Выхода значимой для российского рынка акций иностранной статистики сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.28%) и РТС (-0.04%) завершили торги с несущественным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они провели весь торговый день в состоянии консолидации в границах сравнительно узких диапазонов. Этому способствовал достаточно неоднородный и неоднозначный внешний фон. Дополнительным стимулом для временной стабилизации локального рынка акций послужило ожидание обнародования очередного решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Величина указанной ставки осталась неизменной на уровне 7.75% годовых.

Если же говорить про среднесрочную техническую картину в индексах МосБиржи и РТС, то она также не изменилась по итогам пятничных торгов. Наметившийся с середины недели разворот вниз вполне способен перерасти в более масштабный коррекционный спад. Не будем забывать о том, что мы несколько раз наблюдали устойчивую среднесрочную смену тенденции на локальном рынке акций в октябре, ноябре и декабре. Первым значимым признаком развития подобного сценария стала бы просадка рублевого индекса МосБиржи ниже ближайшего значимого уровня поддержки 2500 п. Однако российские биржевые быки пока сумели удержать указанную отметку.

Если же взглянуть за пределы таких формальных ориентиров, как уровни индексов и их технический анализ, то стоит обратить внимание на пару любопытных фактов, о которых стало известно поздно вечером в пятницу. Во-первых, рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило суверенные рейтинги РФ до инвестиционного уровня «Baa3» со «стабильным» прогнозом. Таким образом, все три ведущих международных рейтинговых агентства в настоящее время оценивают суверенные рейтинги РФ на уровне не хуже инвестиционного. Во-вторых, Комитет Палаты представителей Конгресса США по финансовым вопросам признал неэффективность действующих американских санкций в отношении России. Таким образом, мы получили два независимых внешних подтверждения того, что дела в российской экономике обстоят не так уж и плохо, несмотря на все существующие проблемы.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне несущественного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающей просадкой на необычно высоких оборотах выделились акции МТС (MTSS RM, —2.60%). Инвесторы и спекулянты отреагировали распродажами на официальное сообщение эмитента по поводу предстоящего пересмотра стратегии присутствия на рынках акционерного капитала. В частности, телекоммуникационная компания планирует оценить, отвечает ли сохранение дорогостоящего листинга в США интересам акционеров.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги Татнефть-ао (TATN RM, —2.16%), НЛМК (NLMK RM, —1.04%), АФК Система (AFKS RM, —1.04%), ММК (MAGN RM, —1.46%), Yandex clA (YNDX RM, —1.31%), РГС СК (RGSS RM, —3.94%).

Взаимосвязанные бумаги RUSAL plc (RUAL RM, +2.82%) и ENPL-гдр (ENPL RM, +2.08%) пользовались спросом на фоне публикации операционных результатов алюминиевой компании ОК РУСАЛ за 4 квартал и за весь 2018 год. Повышенный интерес к указанным данным был связан с тем фактом, что большую часть прошлого года российский производитель алюминия находился под адресными санкциями со стороны США. Этот фактор оказал негативное влияние на ряд операционных показателей. Тем не менее, суммарное производство алюминия увеличилось по итогам года на 1.3%. При этом при этом коэффициент загрузки производственных мощностей сохранился на стабильно высоком уровне в 96%. Вместе с тем, физические объемы реализации алюминия сократились по итогам года на 7.2%. В четвертом квартале они упали на 16.2% в сравнении с третьим кварталом.

Заметным событием во втором эшелоне стало достаточно сильное повышение бумаг Возрожд-ао (VZRZ RM, +4.00%), Возрожд-ап (VZRZP RM, +8.22%). Стимулом для этого стало сообщение о том, что банк ВТБ (VTBR RM, +0.32%) существенно увеличил долю принадлежащих ему голосующих акций ПАО Банк «Возрождение» с 85% до 96.3%.

Отметим также масштабный однодневный прирост стоимости акций ИнтерРао (IRAO RM, +2.68%). Ситуативное оживление интереса к ним было связано с ожиданиями назначенной на сегодня публикации производственных результатов по Группы «Интер РАО» за 4 квартал 2018 года и годовой отчетности эмитента по РСБУ.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное понижение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent после пятничного вечернего прироста подешевели на 0.9%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.3%. Рынок акций в Японии сегодня закрыт в связи с национальным праздником. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.8%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как смешанное. Однако весомое утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть создает условия для умеренно негативного открытия индекса МосБиржи.