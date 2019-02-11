Российский рынок акций оставался в пятницу под давлением из-за негативного движения на внешних рынках, вызванного усилившейся неопределенностью относительно судьбы договора США и Китая по торговле, а также нарастающей угрозой замедления мирового экономического роста. Индекс РТС завершил торги символической потерей 0,04%, а индекс IMOEX отступил на 0,3%. Решение МТС рассмотреть вопрос об изменении структуры листинга спровоцировало негативный отклик инвесторов, акции компании подешевели в пятницу на 2,6%, а АДР – на 8,2%. Агентство Moody's в субботу повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня «Ваа3» с «Ba1». Это может оказать позитивное влияние на российский рынок, однако реакция будет, вероятно, сдержанной, поскольку два из трех основных агентств – S&P и Fitch – уже давно повысили страновые рейтинги РФ до инвестиционных.

Банк России оставил ключевую ставку без изменений на уровне 7,75%, что совпало с нашим прогнозом и рыночными ожиданиями. Очевидно, что после выхода данных по инфляции за январь, которые оказались ниже ожиданий рынка и соответствуют нижней границе прогноза банка, поводов для повышения ключевой ставки у ЦБР не было. Тональность пресс-релиза была достаточно мягкой по сравнению с предыдущим разом. «Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая достаточность повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 г. для возврата годовой инфляции к цели в 2020 г., с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также рисков со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков». Однако баланс рисков, по мнению регулятора, по-прежнему смещен в сторону проинфляционных в связи с повышением НДС и динамикой цен на отдельные продовольственные товары.

Европейские рынки продолжали в пятницу отыгрывать резкое снижение прогнозов экономического роста в ЕС. Индекс Euro Stoxx 50 потерял почти 0,5%, а наибольшие потери понес германский DAX, снизившийся на 1,05%. На этой неделе в Европе выйдут данные по промышленному производству (13 февраля) и ВВП (14 февраля), которые будут иметь важное значение для оценки положения дел в экономике еврозоны. Кроме того, британский премьер Тереза Мэй должна провести переговоры с ЕС о возможных корректировках соглашения по брекзиту.

Американские индексы в пятницу завершили день небольшим ростом, индекс S&P 500 прибавил менее 0,1%. Перспективы договора по торговле США и Китая остаются неопределенными, а в Соединенных Штатах растет вероятность нового шатдауна, поскольку временное финансирование правительства заканчивается 15 февраля. На этой неделе в США выйдет блок важной статистики: инфляция (среда), розничные продажи (четверг) и промышленное производство (15 февраля). Кроме того, важными для рынка будут выступления нескольких представителей ФРС, запланированные на эту неделю. Нефтяные котировки в пятницу умеренно выросли, а сегодня снижаются, цена Brent опустилась до менее 62 долл./барр. Командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар сообщил о получении контроля над крупнейшим нефтяным месторождением страны – аш-Шарара. Это повысило вероятность того, что добыча на месторождении, остановленная с декабря прошлого года, возобновится.

На этой неделе будут опубликованы очередные отчеты ОПЕК (вторник, 12 февраля) и МЭА (среда, 13 февраля), которые могут повлиять на настроения на рынке нефти.

Сегодня основной рынок Китая открылся после новогодних каникул снижением котировок, японские биржи закрыты из-за праздника, остальные рынки региона двигаются разнонаправленно. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в небольшом минусе. Российский рынок начнет день вблизи уровней закрытия пятницы.