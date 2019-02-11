МТС (MBT US – рекомендация пересматривается) в пятницу объявила о начале процесса пересмотра своей стратегии присутствия на рынках капитала. В рамках этого процесса в том числе может быть рассмотрен вопрос о необходимости сохранять листинг АДР компании на Нью-Йоркской фондовой бирже с точки зрения затрат и выгод для самой компании и ее акционеров.

МТС объявила о том, что она начинает процесс консультаций с инвесторами для сбора и анализа их мнений о структуре листинга и текущем распределении акций МТС в свободном обращении. При этом компания не назвала никаких ориентиров по времени или критериев, на основании которых могло бы быть принято решение о делистинге в США. В настоящее время 54% акций МТС суммарно принадлежат АФК «Система» (SSA LI – рекомендация пересматривается) и дочерним компаниям МТС. Остальные 46% акций находятся в свободном обращении, включая 38%, обращающихся в форме АДР, и 8% в виде локальных акций, торгующихся на Московской бирже.

Негативно, рекомендация отзывается на пересмотр. Даже теоретическая возможность ухода АДР МТС с Нью- Йоркской фондовой биржи будет негативно воспринята рынком. На наш взгляд, делистинг АДР выглядит высоковероятным сценарием, несмотря на заявления компании об отсутствии каких-либо решений на этот счет в настоящий момент. Если сценарий реализуется, это неизбежно приведет к оттоку части портфельных инвесторов из бумаг МТС, а в дополнение к этому могут возникнуть опасения относительно риска снижения качества корпоративного управления в компании. Новость, на наш взгляд, будет крайне негативно воспринята рынком и будет оказывать давление как на котировки АДР, так и (в меньшей степени) локальных акций как минимум до появления дальнейшей ясности в этом вопросе. Соответственно, мы отзываем свою рекомендацию по АДР МТС на пересмотр.