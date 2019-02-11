8 февраля постпреды стран ЕС одобрили поправки в Газовую директиву (2009/73/EC), согласно которым полномочия вести переговоры о применении газовой директивы переходят к той стране ЕС, на территории которой находится первая точка входа в систему газопровода (в случае Северного потока – 2 это Германия). По данным "Коммерсанта", если строительство Северного потока – 2 будет завершено после вступления поправок в силу, надо будет подписывать с Германией дополнительное соглашение о правовом режиме газопровода. Для ведения переговоров о дополнительном соглашении может понадобиться разрешение Еврокомиссии. Согласно информации в статье, теперь поправки будут обсуждаться Европарламентом и Советом ЕС. Переговоры начнутся 12 февраля.

Если за соблюдением регулирования ЕС в отношении Северного потока – 2 будет следить Германия, это будет позитивно для Газпрома, поскольку Германия всегда поддерживала этот проект. В то же время окончательное утверждение поправок может создать давление на Северный поток – 2, учитывая, что при худшем сценарии компании может быть позволено использовать только половину мощностей газопровода (27,5 млрд куб. м/год), как это было изначально с Северным потоком – 1 (Газпром получил право распоряжаться 100% мощностей только в 2017 г.). Это, на наш взгляд, могло бы увеличить срок окупаемости капиталовложений и в целом может иметь негативные последствия для Газпрома в случае материализации. В целом мы считаем новость умеренно позитивной для Газпрома, но отмечаем сохраняющиеся политические риски для проекта в свете продолжения дискуссии по Газовой директиве.