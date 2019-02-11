Как мы и думали, решение ЦБ оставить ставку без изменений на уровне 7,75% не вызвало реакции в сегменте рублевого госдолга, поскольку ожидалось практически всеми участниками рынка. Однако во второй половине дня рубль стал заметно укрепляться благодаря начавшемуся росту цен на нефть. По итогам основной сессии российская валюта подорожала на 0,3%, цена же барреля марки Brent превысила 62 долл. Благодаря поддержке со стороны валютного рынка ОФЗ в пятницу вышли в плюс, завершив день приростом котировок на 0,1 п.п. Однако торговый оборот был в целом низким, чуть больше 12 млрд руб., при этом почти половина этого объема пришлась на один выпуск, ОФЗ 26223 с погашением в феврале 2024 г.

По итогам недели кривая рублевого госдолга продемонстрировала разнонаправленную динамику: на среднесрочном участке доходности упали на 1–3 б.п., на коротком и длинном – немного выросли.

На этой неделе в центре внимания будут аукционы Минфина – должен быть опробован новый механизм их проведения. Финансовое ведомство планирует отказаться от установления предельного объема размещения, то есть объем этот будет определяться размером совокупного спроса. Инициатива Минфина продиктована желанием максимально использовать моменты благоприятной рыночной конъюнктуры, однако для участников рынка готовящиеся изменения могут создать трудности при краткосрочном планировании торговых портфелей. Отметим, что, хотя на прошедшей неделе совокупный спрос превысил 70 млрд руб., назвать проведенные аукционы особо успешными сложно. Во-первых, Минфину пришлось предоставить участникам небольшую премию. Во-вторых, избыточного спроса на длинную дюрацию не было. Однако настроение инвесторам перед аукционами может испортить обсуждение санкционной политики в Конгрессе, которое как раз состоится во вторник. Кроме этого, динамику ОФЗ будут определять такие внешние факторы, как цены на нефть и ход торговых переговоров между США и Китаем.