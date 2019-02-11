На прошлой неделе активность была низкой из-за праздников в Китае, а аппетит к риску EM был слабым из-за отсутствия прогресса относительно торговых переговоров США-Китай после того как Д. Трамп заявил о неготовности встречаться с Си Цзиньпином. При этом если аналоги рубля ослабли к доллару на 1,0%, рубль укрепился на 0,1% благодаря смягчению риторики ЦБ и повышению суверенного рейтинга России.

В пятницу ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%. Вечером этого же дня агентство Moody’s повысило рейтинг РФ с Ba1 до инвестиционного уровня Baa3 со стабильным прогнозом, отметив, что консервативная бюджетная политика повысила устойчивость страны перед лицом внешнеполитических рисков. Мы согласны с данной оценкой, однако сомневаемся в сильном позитивном эффекте на портфельные потоки в РФ, учитывая, что Moody’s – последнее из большой тройки агентств, которое вернуло РФ рейтинг инвестиционного уровня. Получение композитного инвестрейтинга с февраля 2018 г. (от Fitch и S&P) не помешало чистому оттоку иностранного капитала на $9 млрд из ОФЗ в апреле-декабре 2018.

Впереди насыщенный график событий, способных повлиять на глобальный аппетит к риску. Во-первых, в Пекине состоятся торговые переговоры на высоком уровне между США и Китаем, где ожидаются уступки со стороны Китая, чтобы избежать повышения пошлин на $200 млрд годового экспорта в США с 10% до 25% 1 марта. Это произойдет на фоне вероятного сокращения торгового баланса Китая в январе. Во-вторых, в США, скорее всего, подтвердится мягкий настрой ФРС, учитывая вероятное замедление ИПЦ и слабое потребление. Данный сигнал усилится в случае возобновления «шатдауна» правительства в пятницу, учитывая отсутствие прогресса в переговорах о бюджете. В-третьих, саммит НАТО в Брюсселе в среду, затем переговоры РФ-Иран-Турция по Сирии и Мюнхенская конференция по безопасности обеспечат новостной поток по уровню геополитических рисков.

Экономический новостной поток, важный для спроса на российский риск, обещает быть умеренно позитивным. В понедельник выйдет оперативная оценка платежного баланса РФ за январь. Профицит текущего счета может превысить $10 млрд, подчеркивая сезонную достаточность валютных поступлений по торговому каналу для покрытия валютных интервенций и погашений внешнего долга в 1К19. Также Минфин может отчитаться об исполнении бюджета за январь с профицитом за счет повышения налогов и низкого уровня расходов в начале года.

В середине недели, если недельный рост ИПЦ останется в пределах 0,1% н/н, то это подтвердит наметившуюся стабилизацию годовых темпов роста ИПЦ на уровне 5,0%, что снизит вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки в марте. При этом, согласно коммюнике ЦБ, ясность относительно инфляционного тренда появится не ранее апреля.

В конце недели спрос на рубли может вырасти за счет первой в этом месяце налоговой выплаты. Кроме того, агентство Fitch, которое первым из 3 агентств вернуло РФ в инвестиционную категорию, представит рейтинг РФ. Скорее всего, отметят заслуги ЦБ и Минфина, но решение о самом рейтинге будет зависеть от оценки реалистичности планов правительства по ускорению роста ВВП и от восприятия санкционных рисков. Учитывая исторически благосклонный взгляд Fitch на РФ, мы не исключаем повышения рейтинга до BBB, однако эффект на капиталы вряд ли будет значительным, поскольку рынки уже в курсе сильных сторон РФ.