Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0.4%, вблизи отметки 2475 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2460, 2450 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2490, 2500 п.

Несмотря на позитивный внешний фон, индекс МосБиржи может открыться с умеренным понижением на инерции вчерашнего падения. Позднее он перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых внешних сигналов в пользу направленного движения.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на локальный рынок акций также способна оказать публикация большого блока статистических показателей в США (16.30 МСК). Он будет включать в себя еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице.

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.88%) и РТС (-2.03%) завершили торги с сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок акций просел быстро и безоткатно в противовес позитивному внешнему фону. От агрессивных распродаж в отечественных акциях не смогли защитить даже дорожающие нефтяные фьючерсы. Всему виной стала возобновившаяся санкционная риторика со стороны США. Во вторник вечером стало известно, что США и ЕС в течение двух ближайших месяцев могут ввести согласованные ограничительные меры против РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Согласно предварительной информации пакет «керченских» санкций затронет лишь ограниченный круг компаний и физических лиц, что не является непосредственной угрозой для локального фондового рынка. Тем не менее, вскоре после нейтрального открытия индексы МосБиржи и РТС начали уверенное падение. В среду санкционная повестка дня получила дальнейшее развитие. Заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн в очередной раз подтвердил позицию Соединенных Штатов, в соответствии с которой действующие ограничительные меры против РФ сохранятся до выполнения Минских соглашений и передачи Крыма под контроль Украины. Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ должна понести ответственность в виде санкций за инцидент в британском Солсбери.

Уже после закрытия основных торгов в России мы наблюдали продолжение падения фьючерсов на индексы МосБиржи и РТС. Таким образом, мы вновь наблюдаем ситуацию, когда ожидание санкций уже само по себе оказывает сильное давление на рынок. Добавим, что вчерашнее падение российских фондовых индексов имело и технически предпосылки. Их существенная среднесрочная перекупленность явно требовала «разгрузки».

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 23 п. или около 2% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка заметно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне масштабной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, все ликвидные акции завершили торги с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия. В связи с общим ухудшением рыночных настроений значимость отдельных корпоративных историй отошла на второй план.

Явным лидером падения среди голубых фишек выступили бумаги Роснефть (ROSN RM, —3.11%). Помимо «общестранового» негатива, они имели с собственные поводы для опережающей слабости. Обострившиеся проблемы венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA ставят под вопрос вероятность полного возврата инвестиций «Роснефти» в латиноамериканскую страну. Примерно 9-10 лет назад в Венесуэле состоялась национализация нефтяного сектора. В связи с возможной сменой власти в этой стране не исключен новый передел указанной отрасли.

Слабые в долгосрочном периоде акции Аэрофлот (AFLT RM, —2.49%) вновь торговались слабее рынка. Существенным отраслевым негативом для них стала вчерашняя новость о том, что государство не будет субсидировать цены на топливо для авиаперевозчиков. Пока не предполагается и административное регулирование цен на авиакеросин. Глава эмитента Виталий Савельев в своем недавнем интервью согласился с тезисом, что 2018 год стал худшим для авиационной отрасли за последние десятилетия.

Заметным повышением на фоне падающего рынка выделились акции Yandex clA (YNDX RM, +1.26%). Вероятно, их текущая устойчивость связана с тем фактом, что новые внешние санкции могут быть в первую очередь направлены на компании добывающего и финансового сектора. Вместе с тем, потенциальной угрозой для этих бумаг выступает законопроект о «суверенном интернете». Не исключено, что IT-компании будут вынуждены понести дополнительные непроизводительные затраты.

Лучше рынка также закрылись бумаги RUSAL plc (RUAL RM, +1.09%), Россети-ао (RSTI RM, +0.76%), АФК Система (AFKS RM, —0.10%), М.Видео (MVID RM, —0.17%), МРСК ЦП (MRKP RM, +0.38%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.8%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 прибавил менее 0.1%. Гонконгский Hang Seng просел на 0.4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно благоприятное. Вместе с тем, сильное вечернее падение фьючерсов на фондовые индексы МосБиржи и РТС препятствует позитивному открытию локального рынка акций.