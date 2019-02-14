Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как негативный. В Конгресс США представителями обеих партий был внесен законопроект, предусматривающий жесткие санкции в отношении России. В качестве обоснования указывается вмешательство в выборы, действия в Сирии и на Украине, в том числе инцидент в Керченском проливе. В нынешнем варианте закона, действительно, представлен наиболее обширный перечень ограничений, среди которых санкции против российских банков, инвестиций в СПГ-проекты, киберпроектов, новых сделок с ОФЗ, разработки нефтяных месторождений в России, политических деятелей и владельцев компаний. В августе, когда был предложен менее жесткий закон, облигации и рубль заметно просели, поэтому сейчас стоит ожидать похожей реакции.

Российский фондовый рынок в январе на волне повышенного интереса к emerging markets получил ощутимый приток иностранного капитала – как в облигации, так и акции. После нового обострения геополитической угрозы нерезиденты начнут фиксировать позиции. Особенно уязвимы акции госкомпаний. Ранее предложения по энергетическому сектору не звучали, но теперь ситуация изменилась, поэтому позиции по Роснефти, Газпрому, Новатэку и частично по другим компаниям правильнее будет закрыть. Отметим также, что в 2018 году аналогичный документ принят не был. Тогда на это было ограничено время из-за приближающихся выборов, но и с проектом закона были согласны далеко не все. К тому же, у Конгресса есть противоречия с Белым домом, который имеет не столь радикальную позицию, что подтверждает недавно инициированное снятие санкций с Rusal и En+. Поэтому вероятность принятия жесткого варианта не столь высока.

Нефть активно растет после успехов в сокращении добычи странами ОПЕК. Очередной рост недельный запасов, на этот раз на 3.6 млн. баррелей, пока не будет препятствием для продолжения тенденции, но среднесрочные перспективы сырья под вопросом.

Минфин РФ разместил ОФЗ на 42 млрд.руб. на первых аукционах без ограничения предложения. Решение, на наш взгляд, довольно удачное и позволит приблизиться к плану по привлечению средств.

Покупки на американских площадках стали менее активными – позитив от согласования бюджета уже в ценах, поэтому инвесторы проявляют осторожность перед торговыми переговорами, стартующими сегодня.

Акции Yandex стали лидерами роста в преддверии завтрашнего отчета по МСФО. Если подтвердятся ожидания инвесторов, то бумаги и далее будут сильнее рынка — есть шанс обновить максимумы 2019 года и закрепиться выше 2280.



