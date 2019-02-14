Рынок акций РФ и рубль в начале дня снизятся на фоне возросших санкционных рисков и несмотря на дорожающую нефть.

Давление на стоимость российских активов будут оказывать новости о том, что сенаторы-демократы и республиканцы внесли в среду законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшее время динамика индекса РТС может оставаться под давлением из-за усиления неопределенности, вызванной новой инициативой американских сенаторов по ужесточению санкций в отношении РФ, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

"По данным технического анализа, индекс РТС вновь закрылся ниже уровня 1200 пунктов, что позволяет трактовать предшествующий пробой вверх как ложный и может спровоцировать усиление процесса сокращения длинных позиций. На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение пары доллар-рубль. Санкционные опасения продолжат оказывать давление на курс российской валюты", — добавил он.

Прогноз по курсу USD/RUB на сегодня — 66-67,10 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах выросли на 0,1-0,5% на фоне оптимизма инвесторов по поводу предстоящих торговых переговоров между США и Китаем.

Фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются с утра на 0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 0,3%, японский Nikkei 225 снизился на 0,02%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai повысился на 0,2%.

Стоимость нефти повышается на 1,1%, до 64,30 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро колеблется на уровне 1,1276 доллара против 1,1260 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду ощутимо снизился по индексам на фоне возросших санкционных рисков. Снижение аналитиками Morgan Stanley рекомендаций по российским акциям до уровня "ниже рынка" добавило негатива в динамику их котировок.

Рублевый индикатор Мосбиржи снизился по итогам дня на 1,88% — до 2485,76 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,03% до 1190,79 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды повысился на 63 копейки — до 66,52 рубля, евро — на 26 копеек, до 74,90 рубля, следует из данных Московской биржи.