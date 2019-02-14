Российский рынок, по нашим ожиданиям, на открытии будет находиться под давлением санкционных новостей. Вчера стало известно о внесении в конгресс США новой версии законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), первый вариант которого был обнародован в августе 2018 г. Помимо санкций против российского госдолга, банков и кибернетического сектора, он предусматривает санкции против российских СПГ-проектов за пределами России и отдельный блок санкций в связи с «агрессией» против Украины. Кроме того, 18 февраля ЕС и США будут обсуждать вопрос о мерах против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Мы считаем, что принятие законопроекта маловероятно в полном объеме, однако увеличивает шансы заморозки операций с госдолгом ОФЗ.