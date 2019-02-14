Внутренняя ситуация в России выглядит благоприятной для курса: ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% на заседании в прошлую пятницу, недельная инфляция замедляется и составила всего 0,2% за период с 1 по 11 февраля, что говорит о вероятном сохранении неизменной ставки и в ближайшие месяцы. При этом начинается налоговый период, первые выплаты по которому пройдут завтра. Но геополитическая обстановка вокруг России вновь ухудшается.

Первой негативной новостью стала информация о достигнутом соглашении между США и ЕС по вопросу антироссийских санкций за инцидент в Керченском проливе. Во-вторых, вчера в Сенат США была внесена новая версия законопроекта о санкциях, так называемая DASKA 2.0. Она включает как старые предложения, а именно санкции против банковского сектора, запрет на инвестиции в госдолг и в нефтяные месторождения России, так и новые предложения, например, запрет на инвестиции в российские зарубежные проекты в СПГ. В результате, всего за один день курс рубля ослаб с 65,8 до 66,5 руб./$, хотя еще недавно демонстрировал одну из лучших динамик среди стран развивающихся рынков.

Учитывая приближение выборов на Украине, мы советуем ожидать большего давления на курс, и оцениваем торговый диапазон на неделю как 65,5-67,1 руб./$.