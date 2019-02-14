Дисконт Urals к Brent сужается из-за санкций к Ирану и Венесуэле: позитивно для РФ
Экономическое эмбарго США в отношении Ирана, вновь введенное в 2018, а также новые санкции против Венесуэлы (нацеленные, в частности, на крупнейшего национального производителя нефти — PDVSA) спровоцировали дефицит предложения высокосернистой нефти на мировом рынке. Россия, которая также добывает сернистую нефть (Urals, содержание серы — 1.8%), может стать альтернативным поставщиком для НПЗ, специализирующихся на переработке сернистой нефти. Это поддерживает цену Urals, что приводит к заметному сокращению дисконта к Brent, характеризующейся более низким содержанием серы (0.4%).
В январе 2019 средняя цена Urals на европейских хабах составляла $59.8/барр., тогда как цена Brent в среднем равнялась $60.0/барр. Это предполагает дисконт Urals к Brent всего $0.2/барр. против исторического среднего $1.5-2.0/барр., которое объясняется более высоким содержанием серы в Urals, и, следовательно более низким выходом светлых нефтепродуктов. В краткосрочной перспективе низкий дисконт будет поддерживаться снижением поставок из Венесуэлы, вызванным как политическим кризисом (давление на добычу нефти: январь 2019 — падение на 1.5% м/м до 1.48 млн барр. в сутки), так и новыми санкциями США, на наш взгляд.
Высокая цена Urals, несомненно, является ПОЗИТИВНЫМ фактором для российских нефтяных компаний, особенно Роснефти (получает примерно 50% выручки от продажи нефти) и ЛУКОЙЛа (около 30%), в контексте ожидаемого снижения добычи российской нефти на 230 тыс барр. в сутки. до мая 2019, в соответствии с продленным соглашением ОПЕК+.
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