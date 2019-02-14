Динамика как российского, так и зарубежных фондовых рынков сегодня, 14 февраля, в четверг, заметно повторяет вчерашнюю. Иностранные индексы в большинстве своем растут на заявлениях Д.Трампа о его готовности отложить повышение импортных пошлин на 60 дней и старте нового раунда переговоров США и Китая по торговым вопросам в Пекине, в то время как российские индексы снижаются на эскалации санкционных рисков. Так, РТС сегодня падает на 2,4%, в то время как индекс Мосбиржи – теряет 0,6% благодаря ослаблению курса рубля на 0,7%.

Помимо угрозы введения новых санкций за агрессивные действия России в Керченском заливе теперь на повестку вернулись и санкции по «делу Скрипаля», которыми Госдеп США пугал еще в прошлом году, но так и не согласовал их с Конгрессом. Список предложенных к обсуждению мер очень масштабный и губительный, в случае его принятия, поскольку он включает как запрет на покупку нового госдолга, так и ограничение деятельности российских банков.

Однако в конце прошлого года, когда обсуждение вероятности наложения новых санкций было активным, комментарии официальных представителей Конгресса сводились к тому, что в данном виде санкции приняты вряд ли будут, так как Россия сильно интегрирована в мировую финансовую систему и жесткие ограничения могут навредить не только ей, но и странам-партнерам. Однако точных гарантий, конечно, нет, поэтому риски сохраняются, заметно снижая интерес иностранных инвесторов к отечественным активам, особенно к компаниям финансового сектора.

Так, сегодня под наибольшим давлением ожидаемо оказались банки: Сбербанк (обычка —3,6%, префы —3,1%), ВТБ (-2,3%). В то же время акции многих экспортеров дорожают на фоне ослабления курса рубля, а также дорожающей нефти, которая прибавляет +1,3% по Brent спот на ожиданиях продуктивных торговых переговоров США с Китаем. Лучше всего сегодня смотрятся металлурги: НорНикель +1,2%, Северсталь +0,2%, НЛМК +0,2%. Также подрастают акции Эталон Групп (+3,1%) на фоне сильных операционных результатов за январь.

Мы ожидаем, что в ближайшее время динамика отечественного фондового рынка будет всецело зависеть от комментариев представителей США по ходу обсуждения антироссийских санкций. Позитивный внешний новостной фон при этом, безусловно, сдержит распродажи, однако скорее всего в экспорториентированных отраслях.