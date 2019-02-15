Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.3-0.4%, в районе 2470-2475 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2460, 2450 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2490, 2500 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи может отыграть продолжившееся улучшение настроений на нефтяном рынке. Кроме того, он имеет некоторый технический потенциал для коррекционного восстановления в район 2480-2490 п.

Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на локальный рынок акций также способна оказать публикация большого количества важных статистических показателей в США. Однако их значимость сегодня отходит на второй план в связи с обострившейся санкционной повесткой дня.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.00%) и РТС (-2.90%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок акций вновь выглядел существенно слабее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на состояние внешнего фона. Подорожавшие фьючерсы на нефть не смогли удержать участников российских торгов от активного закрытия «длинных» позиций в акциях. Они отыгрывали дальнейшее ужесточение санкционной риторики против РФ со стороны США.

Вчера стало известно, что несколько американских сенаторов представили новый законопроект на эту тему. Они сами оценили предлагаемый перечень санкций против РФ как «самый жесткий» из когда-либо применявшихся. В частности, предполагается введение ограничительных мер против отечественных банков и суверенного долга России. Кроме того, предусмотрено противодействие процессу разработки запасов сырой нефти в России и реализации российских энергетических проектов за пределами страны. Это не полный перечень возможных ограничительных мер. Однако указанные пункты в случае их реализации окажут сильное давление на отечественный рынок акций и облигаций, а также на российскую валюту. К слову, основной удар от вчерашнего ухудшения внешнеполитического фона принял на себя российский рубль. Его курс по отношению к доллару США ослабился до месячного минимума.

Если же говорить про среднесрочную техническую картину в индексах МосБиржи и РТС, то она вчера заметно ухудшилась, но все еще остается позитивной. С технической точки зрения их двухдневное падение уже давно назрело. Оно началось по факту выхода ряда негативных новостей, связанных с санкционной тематикой. Стоит отметить, что по итогам вечерней торговой сессии фьючерсы на индексы МосБиржи и РТС существенно повысились. Это создает условия для приостановки распродаж российских акций в первой половине предстоящего торгового дня.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние контанго величиной в 16 п. или около 1.4% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка заметно улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на достаточно сильную просадку индекса МосБиржи, состоявшуюся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим падением ожидаемо выделились бумаги отечественных банков: Сбербанк-ао (SBER RM, —4.43%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —3.37%), ВТБ (VTBR RM, —2.56%), Банк «Санкт-Петербург»-ао (BSPB RM, —1.96%), iQIWI (QIWI RM, —2.39%). Не будем забывать, что кредитные организации остаются максимально уязвимыми в отношении возможных новых санкций со стороны США. Между тем, новая законодательная инициатива из-за океана прямо предполагает принятие ряда жестких мер против российских банков.

Вполне логичным исключением из своего сектора выступили лишь акции МосБиржа (MOEX RM, +0.36%). Комиссионные доходы организатора биржевых торгов возрастают в моменты увеличения рыночной неопределенности и повышенной волатильности. После затяжной годовой волны снижения указанные бумаги вновь могут начать восприниматься как защитные акции.

Заметным событием среди голубых фишек стала опережающая просадка акций «Газпрома» (GAZP RM, —2.59%). Их вчерашняя слабость также была связана с новыми санкционными угрозами. Американские конгрессмены прямо указали в качестве объекта для новых ограничительных мер отечественные энергетические проекты за пределами России. Кроме того, в течение нескольких последних недель мы наблюдали неоднократные политические «нападки» со стороны ряда западных стран на газопроводный проект «Северный поток-2». Таким образом, компания «Газпром», наряду с крупными российскими банками, может в первую очередь пострадать от ужесточения санкционного режима.

Особо стоит отметить существенное повышение акций ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.39%). Вчера они сумели отыграть большую часть состоявшейся в среду просадки. Их поддержало сообщение о том, что «Норникель» заявил Серный проект и проект реконструкции Талнахской обогатительной фабрики на соинвестирование в рамках инициативы о стимулировании инвестиций бизнеса в инфраструктуру. Общая стоимость указанных проектов составляет порядка 900 млрд руб. Начало этому процессу положил помощник президента Андрей Белоусов. Программа стимуляции крупных внутренних инвестиций была предложена в качестве альтернативы увеличению налоговой нагрузки на предприятия добывающего сектора, не относящиеся к нефтегазовой сфере.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное падение стоимости в пределах 0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 1.2%. Гонконгский Hang Seng потерял 1.9%.

С учетом продолжившегося роста стоимости нефтяных фьючерсов, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как смешанное. Вместе с тем, заметное вечернее повышение стоимости контрактов на фондовые индексы МосБиржи и РТС создает условия для приостановки двухдневного падения локального рынка акций.