Рынок акций РФ и рубль в начале дня повысятся в рамках коррекции. Однако на фоне сохранения санкционных рисков давление на стоимость российских активов в течение дня будет проявляться.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается повышение индекса Мосбиржи в начале дня на 0,3-0,4%, в районе 2470-2475, в качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2460 и 2450, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2490 и 2500, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка роста пары доллар-рубль после вчерашней избыточной реакции на сообщения о возможности усиления санкций в отношении РФ, но данные технического анализа оставляют в силе возможность среднесрочного повышения после выхода из краткосрочной консолидации, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

Прогноз по курсу USD/RUB на сегодня — 66,25– 67,10, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США не продемонстрировали единой динамики на фоне слабой макроэкономической статистики и в ожидании торговых переговоров с Китаем.

Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются с утра на 0,4-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также в основном снижаются – на 0,1-1,9%, японский Nikkei 225 — на 1,1%; индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai повысился на 1,2%.

Стоимость нефти повышается на 0,2%, до 64,72 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро колеблется на уровне 1,1286 доллара против 1,1294 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций накануне значительно снизился на возвращении санкционных опасений. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 1%, до 2460,82 пункта, индекс РТС — на 2,9%, до 1156,31 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга повысился на 13 копеек, до 66,65 рубля, евро — на 37 копеек, до 75,28 рубля, следует из данных Московской биржи.