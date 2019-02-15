Цены нефти в четверг на мировых рынках показали разнонаправленное движение. Активным был рост на европейскую нефть, в результате чего цена Брент вышла вверх из сдерживавшего их коридора.

А вот цена американской нефти даже немного снизилась. К закрытию торгов в четверг цены WTI оставались ниже максимальных отметок начала февраля. На цену нефти WTI давят оптимистичные прогнозы по росту добычи в США. (EIA повысило прогноз роста добычи в США в 2019 году на 0,340 Мб/д. МЭА на +0,25 Мб/д, а ОПЕК на +0,094 Мб/д). В результате у разности цен между двумя сортами нефти по обе стороны Атлантики возникла особенность. После длительного пребывания в коридоре вблизи 9 долларов за баррель разность цен между ценами европейской нефти Brent и североамериканской нефти WTI резко пошла вверх. На закрытие торгов в четверг эта разность подскочила до 11,5 долларов за баррель.

Резкому подскоку обсуждаемой разности способствовали чрезвычайные обстоятельства с добычей нефти в Саудовской Аравии. Energy Intelligence Group сообщила, что нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco приостановила добычу на крупнейшем в мире морском месторождении Сафания. Было заявлено, что произошла авария, в результате которой основной силовой кабель был поврежден. Поскольку ремонт пролегающего по дну океана кабеля может затянуться, то по оценкам Energy Intelligence Group месторождение не будет работать до марта. Работающее более 60 лет месторождение является основным поставщиком тяжелого сорта арабской нефти, на котором добывается 1,2-1,5 Мб/д. Это очень солидная величина для мирового рынка нефти.

Саудовская Аравия уже анонсировала свои планы по снижению добычи ниже 10 Мб/д. С таким объемом добычи основного игрока ОПЕК+ сможет легко перевыполнить планы по сокращению добычи даже при том, что Россия и остальные страны соглашения снижают добычу далеко не столь активно. По мере приближения следующего саммита ОПЕК и ОПЕК+ рынку все более интересными будут расклады мнений в основных добывающих странах по поводу целесообразности продления соглашения ОПЕК+ об ограничениях добычи.

В нашей стране тоже продолжается полемика по этому поводу. Активно обсуждавшееся в прессе мнение главы Роснефти Игоря Сечина, который назвал сделку ОПЕК+ угрозой для нефтяной отрасли страны, теперь дополнилось противоположным мнением министра энергетики России. Александр Новак высказался в том смысле, что сделка ОПЕК+ даёт российским компаниям одни только плюсы.