НМТП продает зерновой терминал в Новороссийске, может увеличить дивиденды
Вчера Группа НМТП сообщила о том, что Банк ВТБ и Новороссийский морской торговый порт достигли договоренности и подписали обязывающие документы о приобретении банком 100% ООО «Новороссийский зерновой терминал» (НЗТ). Сделка, закрытие которой запланировано на 2 кв. 2019 г., получила одобрение со стороны регулирующих органов.
НЗТ – один из самых рентабельных активов Группы НМТП. Последнее время ВТБ приобретает зерновые активы на юге РФ – ОЗК, НКХП, а теперь НЗТ. Можно предположить, что в будущем они будут собраны в холдинг и выставлены на продажу. Исходя из мультипликаторов НМТП и НКХП, акции которых торгуются на бирже, НЗТ можно оценить в 15–20 млрд руб. (исходя из результатов ООО «НЗТ» по РСБУ за 2017 г.), при этом акции российских стивидорных компаний торгуются с существенным дисконтом к мультипликаторам сопоставимых международных компаний.
НМТП может увеличить дивиденды. Транснефть, недавно выкупившая долю Группы Сумма в НМТП, может продолжить продажу непрофильных активов, не связанных с перевалкой нефти и нефтепродуктов (в частности, терминалов по перевалке контейнеров и генеральных грузов), что окажет единовременную поддержу денежному потоку НМТП. Ранее менеджмент Транснефти уже рассматривал сценарий выделения из Группы НМТП нефтяного бизнеса. Мы полагаем, что в случае завершения сделки НМТП может существенно увеличить дивидендные выплаты, и подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции НМТП. Сейчас у владельца Группы Сумма не самые сильные переговорные позиции, поэтому в дальнейшем нельзя исключать новостей о продаже другого стивидорного актива Группы Сумма – FESCO.
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