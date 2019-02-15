Перед открытием американских торговых площадок фьючерсы на ведущие фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера индексы завершили торги разнонаправленно. Негативная статистика по розничным продажам за декабрь подкосила Доу Джонс и S&P 500, которые просели на 0,41% и 0,27% соответственно. Nasdaq Composite, который не так чувствителен к рискам потребительского сектора, остался в плюсе на 0,09%.

На повестке дня в США – политическая история, которая уже стала проблемой для экономики. Дональд Трамп, как сообщается, сначала подпишет компромиссный проект бюджета, подразумевающий поддержание работы правительства и частичную постройку стены на границе с Мексикой. Затем президент планирует объявить режим чрезвычайного положения, чтобы завершить строительство оставшейся части «великой американской стены» силами армии.

В то же время длительный шатдаун и риск его продолжения приводят к тому, что частные игроки и государственные учреждения теряют оптимистичный взгляд на экономику США. Barclays, Goldman Sachs и Федеральный резервный банк Атланты понижают прогноз по росту ВВП Америки в первом квартале. Самая оптимистичная оценка роста – 2,1%.

На этом фоне риск рецессии экономики США в течение года подскочил до 25%. Но для инвесторов есть и хорошие новости: опрошенные Reuters аналитики ждут от ФРС всего одно повышение ставки в 2019 году. Индекс доллара DXY остановил свой рост, но закрепился на достаточно высоком уровне выше 97 пунктов.

Не менее важны и торговые переговоры. Сегодня инвесторы ждут заявления американских и китайских официальных лиц после раунда переговоров в Пекине. Основные темы, которые должны быть затронуты в меморандуме, – импорт товаров из США, открытие рынка Китая для иностранных компаний и вопросы интеллектуальной собственности. Тот факт, что министр финансов Стивен Мнучин назвал переговоры продуктивными, не удержал биржи Гонконга и Шанхая от падения в пределах 2%. Европейские индексы тоже снижаются.

Важные макроэкономические данные в США, которые будут опубликованы сегодня – это объём промышленного производства за январь, индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета за февраль и выступление двух членов Федерального комитета по открытым рынкам.

Квартальную отчётность опубликуют такие крупные компании, как PepsiCo и производитель строительной и сельскохозяйственной техники Deere.