Конъюнктура рыночных настроений остается в «зеленой зоне». Вчерашние слабые данные о розничных продажах в США «сглажены» торговыми переговорами США и Китая. Хотя никакой позитивной конкретики по переговорам пока не наблюдается, представители обеих сторон продолжают придерживаться линии того, что переговоры проходят хорошо.

Нефтяной рынок пытается закрепиться выше уровней 65$. Сезонный рост спроса на энергоносители, а также информация об успехах экспортеров в выполнении сделки ОПЕК+ оказывают ценам существенную поддержку. Ожидаем, что восстановление нефтяных цен может продолжиться и на следующей неделе, прогнозируемый диапазон движения котировок – 64,5-66,2$. В свою очередь для рубля многие факторы рыночного позитива сейчас носят нейтральный характер – активизация геополитического риска на РФ в центре внимания.

На наш взгляд, в перспективе следующей недели достижением для рубля станет хотя бы сохранение бокового движения, риски дальнейшего ослабления сохраняются. 18 февраля представители ЕС и США будут обсуждать санкционные действия в отношении таких стран как Иран, Венесуэла, Северная Корея, а также РФ. Мы не ожидаем от данной встречи принятия каких-либо конкретных мер, усиливающих давление на РФ. Однако любое ужесточение санкционной риторики Запада будет восприниматься рублем весьма болезненно с учетом американского санкционного пакета DASKA, который сейчас находится на пути к рассмотрению в Конгрессе. Заметим, что сейчас «адские санкции» в своём конкретном виде пока нигде не опубликованы, у участников рыка все еще остается много сомнений в том, что санкционный пакет будет принят в максимально жестком формате. Однако тот уровень жесткости риторики в отношении Трампа, которого сейчас придерживаются авторы данного законопроекта (а именно сенатор Менендес), вряд ли позволит инвесторам игнорировать вероятность развития событий в отношении РФ по негативному сценарию.

Считаем, что следующую неделю рубль проведёт в «санкционном ожидании» (срок такого ожидания может быть растянут и на более длительный период), что в определенной мере изолирует российские рынки от движений прочих ЕМ. Ожидаемый курс рубля на неделю – 66-67,7.