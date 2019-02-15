Курс рубля на завершающейся рабочей неделе снизился к доллару и евро и вернулся к минимумам за несколько недель. Доллар протестировал уровень сопротивления в районе 67 рублей, евро вернулся к круглой отметке 75 рублей.

Рынок нефти повышался и к завершению недели обновил максимум за три месяца в районе 66 долларов за баррель сорта Brent. Однако обострение санкционных рисков усилило давление на курс российской валюты.

В результате доллар к вечеру пятницы повышался за неделю на 70 копеек до 66,5 рубля, евро — на 50 копеек до 75 рублей. В течение недели доллар обновил максимум с 14 января в районе 67,16 рубля, евро – на 75,7 рубля — максимум с 29 января.

Рублевая цена барреля марки Brent поднялась до максимума за несколько месяцев – в район 4,4 тысячи.

РУБЛЬ В ЗОНЕ САНКЦИОННОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Валюта РФ начала неделю попытками стабилизации против основных резервных валют. Фактором поддержки для рубля стало решение рейтингового агентства Moody's повысить суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный.

Позитивным также стал выход России на инвестиционный уровень по рейтингам всех трех ведущих мировых агентств: S&P, Fitch и Moody's после рейтингового решения последнего.

Однако уже во вторник вечером рубль резко провалился на фоне санкционных новостей. Газета Financial Times написала со ссылкой на источники, что США и Евросоюз близки к тому, чтобы принять новые санкции против России в ответ на инцидент в Керченском проливе. Ожидается, что новые меры будут обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в ближайший понедельник и могут быть введены в течение следующих двух месяцев.

Один из источников добавил, что санкции, как ожидается, будут направлены против тех физлиц и компаний, которые имели прямое отношение к инциденту в Керченском проливе. То есть эти санкции вряд ли затронут целые сектора экономики и финансовой системы России, а также крупные российские компании, рассудили эксперты.

Это и определило краткосрочность бурной реакции игроков российского валютного рынка. Уже в среду рубль опять попытался расти, обратив внимание на дорожающую нефть.

Международное энергетическое агентство (IEA) оценило, что предложение нефти в мире в январе упало на 1,4 миллиона баррелей в сутки до 99,7 миллиона. Это произошло на фоне сокращения нефтедобычи представителями ОПЕК: Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом. Кроме того, Американский институт нефти (API) зафиксировал неожиданное падение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе — на 998 тысяч баррелей.

Впрочем, уже в среду вечером пришли очередные санкционные новости, озадачившие инвесторов в российские активы.

Сенаторы США обвинили Россию во "вмешательстве в выборы в США", "злонамеренном влиянии в Сирии", в "агрессии на Украине", в том числе в Керченском проливе. Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этим темам.

Сенаторы-демократы и республиканцы внесли в связи с этими обвинениями в конгресс США законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга. Законопроект также предлагает ввести санкции против российских проектов сжиженного природного газа, разработки нефти-сырца, против киберсектора экономики РФ и судостроительного сектора.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел, сопротивляясь санкционному давлению, и даже пытался выйти в плюс по итогам дня. Масштабность предлагаемых санкций говорит о том, что в Америке начинается активная торговля между конгрессменами и администрацией Дональда Трампа по антироссийским санкциям.

В ожидании развития этой саги инвесторы опять обратили внимание на дорогую нефть, которая помогала валюте РФ в попытках скорректироваться.

Между тем, Минфин РФ еще до новостей из США по санкциям успел в среду провести аукционы по размещению ОФЗ по новым правилам – без объявления лимитов. Опыт оказался удачным – удалось разместить бумаг на рекордно высокие за несколько месяцев 42 миллиарда рублей при совокупном спросе в 84,9 миллиарда рублей по номиналу.

Это дает надежду на сохраняющийся интерес инвесторов к российским активам и на возрождение carry trade в пользу рубля. При этом приближающийся налоговый период февраля также добавит спроса на рублевую ликвидность. Это в целом поддержит курс рубля, если не прилетит новых "черных лебедей" из санкционного далека…