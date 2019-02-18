На прошлой неделе настроения игроков на бирже формировались под влиянием новостей о внесении в Конгресс США законопроекта о новых антироссийских санкциях. Санкционные страхи то приходили, то уходили… Из-за этого рынок швыряло то вверх, то вниз. Если говорить в терминах технического анализа, то на графике индекса МосБиржи с 06.02.19 сформировался слабопонижательный канал, в рамках которого происходит коррекция к предыдущему росту (с 26.12.18 до 05.02.19). Вероятнее всего, индекс выйдет их этого канала наверх. Маловероятный вариант – индекс выйдет вниз и сформирует более агрессивный понижательный канал. Последний вариант маловероятен, потому что нефтяные цены вышли из бокового диапазона 59,5 – 63,2 (Brent) наверх, а не вниз. В пятницу их рост составил 2,82%. Остаётся один вопрос: считают ли инвесторы рывок нефти спекулятивным, связанным с техническим фактором – частичной приостановкой добычи нефти на одном из месторождений Saudi Aramco (Сафания-Хафджи), и в этом случае они неохотно будут покупать акции, так как после окончания ремонтных работ, цены на нефть вернутся на обжитые уровни. Или они считают, что рывок котировок нефти наверх обусловлен фундаментальной нехваткой нефти из-за падения добычи в Венесуэле?

Последний вариант для российских инвесторов предпочтительнее – так как быстро нарастить добычу в Венесуэле не удастся. План оппозиции Венесуэлы по быстрому свержению действующего президента Николаса Мадуро провалился, поэтому быстрого восстановления нефтедобычи в Венесуэле не будет. Технические проблемы на месторождении Сафания-Хафджи по одни данным должны быть урегулированы в начале марта, по другим данным ремонт может затянуться до конца марта. В любом случае после окончания ремонта мы сможем замерить реальную силу нефтяного рынка.

Теперь поговорим о графиках… Ранее мы писали о медвежьих сигналах на графике серебра. Но момент входа в позицию (на продажу) был давно 01.02.19 и сейчас скорее надо думать о том, на каком уровне откупить фьючерс на серебро обратно. На недельном графике МосБиржи может быть сформирована формация Волна Вульва, но не сейчас, а недели через две. От уровня 2600 можно будет играть на понижение. Давайте рассмотрим и другой вариант… Индекс МосБиржи «нырнет» под стратегический уровень поддержки 2450. Этот маловероятный сценарий отменяет рост индекса на 2600.

Мы ранее писали о медвежьих расхождениях на графике ГМК Норильский Никель, но сценарий падения котировок не реализовался. Котировки двигаются в рамках восходящего тренда. Поддержка по восходящему тренду 13270. Котировки акций Сбербанк об не смогли преодолеть зону сопротивлений 220-222 и снижаются вторую неделю подряд. В ранних комментариях мы писали, что акции вырастут до 216, а далее «стоп-машина». Тормоза сработали на 220, и интересно, что на падении в прошлый четверг был рекордный объём акций, перешедших из рук в руки с 13.09.18. Быстро восстановить позитивный настрой будет сложно. Краткосрочный повышательный тренд с 26.12.18 пробит вниз. Тренд был пробит вниз 07.02.19, а 13.02.19 «быки» пытались на него вскочить и получили по головам от «медведей» «молоткам для рихтовки графиков». Несколько дней (как минимум) придётся залечивать раны, поэтому сейчас эта не лучшая акция для покупки с горизонтом несколько дней. «Стоп-машина» может сработать на 214.



