Неделя завершилась отскоком на фондовом рынке. Лидерами роста стали акции Татнефти (+3,46%). Лидерами снижения стали бумаги Yandex N.V. (-2,82%). Пара USD/RUB весь день торговалась вблизи отметки 66,66.

Акции Yandex N.V. упали после отчетности. Компания оправдала прогнозы аналитиков по основным финансовым показателям. Однако иностранные игроки решили на этой новости зафиксировать длинные позиции. Бумаги выросли до максимума с середины октября. 4 месяца назад резкий обвал котировок был вызван слухами о возможности недружественного поглощения и ограничении доли иностранных акционеров. Риски до настоящего момента не реализовались, но инвесторы сохраняют осторожность. Динамика в ближайшие дни будет зависеть от действий крупных игроков. Фундаментального негатива нет. Выручка в 2019 году может увеличиться на 30%, до 165 млрд руб. за счет бурного роста медиасервисов и автобизнеса.

Ожидаю положительную динамику. Американский рынок закрыт, активность участников торгов будет низкой. Но по всем площадкам будет отыгрываться положительная динамика американского рынка в пятницу. Корпоративных новостей в фокусе нет. Ориентир по индексу Московской биржи: коридор 2480-2510 п., по паре USD/RUB: 66,00-67,00. В целом, на неделе ожидаем рост до уровня 2530-2550 п. по индексу Мосбиржи, поводом является рост на биржах в США на новости о преодолении политического кризиса и подъем цены на нефть выше $65 за барр.