Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением около 0.2-0.3%, вблизи отметки 2495 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2480, 2470 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2500, 2510 п.

После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в районе 2490-2500 п. Этому способствует приостановившееся повышение стоимости нефтяных фьючерсов.

Выхода важной иностранной статистики сегодня не ожидается. Кроме того, в США будет отмечаться национальный праздник «День президента», что подразумевает отсутствие значимых внешнеполитических новостей. Поэтому во второй половине дня локальный рынок акций может продолжить боковое движение.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.19%) и РТС (+1.83%) завершили торги с сильным неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Существенная доля их внутридневного прироста сформировалась уже в момент открытия рынка. Однако локальные биржевые «быки» не ограничились лишь скромным коррекционным отскоком от недавних среднесрочных минимумов. Под закрытие основных торгов они сумели сдвинуть индексы МосБиржи и РТС заметно выше. Это стало возможным в условиях явной поддержки со стороны внешнего фона.

Наиболее же значимым внешним сигналом стало продолжившееся повышение стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. По итогам пятничных торгов они прибавили в цене немногим менее двух долларов, или без малого 3%. Более того, они сдвинулись в верхний ценовой диапазон $65-$70. По опыту мы знаем, что нефтяные контракты часто движутся именно в границах достаточно устойчивых пятидолларовых коридоров.

В качестве убедительного информационного повода в пользу роста цен на «черное золото» выступило сообщение об остановке добычи на крупнейшем в мире шельфовом месторождении нефти Сафания-Хафджи. Вынужденная пауза вызвана проблемами с электроснабжением. Она продлится до начала марта. Между тем, среднесуточная добыча жидких углеводородов на указанном месторождении превышает 1 млн баррелей.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние контанго величиной в 5.6 п. или около 0.5% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка сохранили улучшившуюся оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Одним из самых заметных событий на рынке стала неоднозначная динамика акций Yandex clA (YNDX RM, —2.82%). Эти бумаги сменили свой сильный внутридневной прирост на достаточно глубокую просадку. Они отыгрывали публикацию квартальных и годовых финансовых результатов эмитента по US GAAP. Согласно свежей отчетности, рублевая консолидированная чистая прибыль «Яндекса» возросла на 69% по итогам 4 квартала и на целых 430% по итогам 2018 года. Компания привела и другие смежные финансовые показатели, такие как «Скорректированная чистая прибыль» и «Чистая прибыль без учёта «Яндекс.Маркета»». Все они внушают здоровый оптимизм.

Ну а негативное закрытие указанных акций, скорее всего, было обусловлено техническими факторами. В пятницу они ликвидировали свой сильный октябрьский гэп. Он был связан с неподтвердившимися слухами о возможном переходе эмитента под контроль «Сбербанка». После закрытия столь мильных разрывов для акций нередко характерен более или менее масштабный откат.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги RUSAL plc (RUAL RM, —1.37%), ФосАгро (PHOR RM, —0.52%), Polymetal (POLY RM, —0.22%), Юнипро (UPRO RM, —0.79%), ЛСР (LSRG RM, —0.09%), Лента др (LNTA RM, —0.47%).

Акции «Газпрома» (GAZP RM, +2.51%) продемонстрировали опережающий прирост в противовес своей недавней масштабной просадке. Достаточно неожиданным событием стало известие о том, что «Газпром» рассматривает возможность строительства второй очереди газопровода «Турецкий поток». Это можно оценивать как ассиметричный ответ на участившиеся политические «нападки» в отношении газопроводного проекта «Северный поток-2». Кроме того, «Газпром» сообщил, что поставки российского газа в Китай по «западному маршруту» могут начаться уже с 1 декабря 2019 года, то есть примерно на 3 недели ранее запланированного срока.

Заметным событием во втором эшелоне стало сильное повышение стоимости акций ЧеркизГ-ао (GCHE RM, +8.01%). Эти бумаги продолжили отыгрывать недавнюю публикацию сильных финансовых результатов эмитента по МСФО. Чистая рублевая прибыль Группы «Черкизово» возросла на 107% по итогам года и на 994.3% по итогам 4 квартала. Столь существенное квартальное увеличение прибыли было связано с изменением справедливой стоимости биологических активов. Среди значимых корпоративных новостей также стоит отметить предложение Совета директоров Группы «Черкизово» о выплате щедрых дивидендов в размере 101.63 руб. на акцию, что составляет порядка 7.1% от их текущей стоимости. Указанные дивиденды будут выплачены в дополнение к объявленным в сентябре промежуточным дивидендам в размере 20.48 руб.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 вырос на 1.9%. Гонконгский Hang Seng прибавил 2.0%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия локального рынка акций с незначительным приростом.