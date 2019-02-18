В пятницу прошлой недели американские фондовые индексы прибавили очередные 0,6-1,7%, а индекс S&P 500 достиг отметки в 2775 пунктов (максимумы с начала декабря). Рост индекса S&P 500 от минимумов в конце декабря составляет уже около 18%.

Умеренный оптимизм рисковым активам дают комментарии представителей США и Китая относительно хода торговых переговоров между странами. Во второй половине прошлой недели состоялся очередной раунд торговых переговоров – по его итогам официальные лица уже традиционно отмечают продуктивность дискуссии, движение по направлению к заключению полноценной торговой сделки, но конкретных договоренностей пока представлено не было. Ожидается, что переговоры на уровне министров и их заместителей продолжатся и на этой неделе в Вашингтоне.

Вторым важным новостным направлением оставалась в конце прошлой недели тема шатдауна в США. Конгрессу и Президенту необходимо было принять и подписать законопроект до прошлой пятницы, с чем стороны справились, однако тот факт, что проект предусматривал выделение средств на строительство стены в заметно меньшем объеме, чем запрашивала сторона Трампа, Президент США решился на введение чрезвычайного положения. Вполне вероятно, что данные действия повлекут за собой ряд исков (как минимум один из них уже подан группой адвокатов по защите прав потребителей Public Citizen), таким образом, в ближайшие месяцы тема финансирования строительства стены, теоретически, может еще возвращаться на первые полосы. Однако на данный момент рынки не воспринимают данные риски, как серьезные.

Что касается российского рынка, то индекс Мосбиржи в пятницу продемонстрировал заметное восстановление на 1,2%. Тема санкций на некоторое время отошла на второй план, но при этом сегодня должна состояться встреча министров иностранных дел ЕС, на которой может обсуждаться вопрос введения санкций к РФ за инцидент в Керчи (агентство Bloomberg писало, что ограничительные меры будут введены против восьми граждан РФ, принимавших участие в инциденте). На данный момент внешний фон, на наш взгляд, имеет более принципиальное значение для рынка, и сегодня в базовом сценарии ждем возвращения индекса к отметке в 2500 пунктов. Если же тема санкций не получит в ближайшие дни своего продолжения, видим шансы на скорое возвращение индекса в диапазон 2500-2550 пунктов.