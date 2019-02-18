По нашим оценкам, сегодня российский рынок откроется в небольшом плюсе, однако в течение дня торги пройдут умеренно, поскольку американские торговые площадки закрыты по случаю национального праздника «Дня президентов».

В пятницу акции российских компаний подорожали. Индекс Мосбиржи вырос на 1,2%, РТС – на 1,8% после двухдневного падения, вызванного новостями о внесении в конгресс новой версии законопроекта о санкциях против России.

Лидерами роста стали НМТП (+3,75%), Татнефть (+3,46%), АФК Система (+3,05%), Okey (LSE) (+2,94%) и Распадская (+2,74%).

Аутсайдерами стали Яндекс (-2,82%) в связи с неоднозначными финансовыми результатами, Veon (-1,76%), Globaltrans (LSE) (-1,58%), Сбербанк (ап) (-1,3%) и Лента (-0,47%).

Котировки Brent в пятницу прибавили 2,6% ввиду продолжающегося сокращения добычи ОПЕК, приостановки крупнейшего месторождения в Саудовской Аравии из-за аварии и сокращения поставок из Венесуэлы из-за санкций. В понедельник Brent торгуется вблизи уровней предыдущего закрытия.

Американские торговые площадки в пятницу закрылись в плюсе – Dow Jones (+1,74%), S&P 500 (+1,09%) – на фоне растущих надежд инвесторов относительно заключения торговой сделки между США и Китаем. Энергетический сектор получил поддержку от роста цен на нефть – WTI прибавил 2,2%, до $55,55/барр. Также рост показал банковский сектор – бумаги Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan Chase, Citigroup и Bank of America подорожали более чем на 2,54%.

Американские индексы поднялись несмотря на введение Дональдом Трампом чрезвычайного положения в связи с кризисом на южной границе США с Мексикой с целью получения средств на строительство стены.

Европейские индексы показали в пятницу наибольший рост с ноября – Euro stoxx 50 (+1,84%), DAX (+1,89%) – в связи с общим оптимизмом и перспективами новых мер поддержки банков еврозоны. Европейский центральный банк (ЕЦБ) обсуждает возможность запуска нового раунда долгосрочных целевых кредитов (TLTRO) для банков валютного блока, заявил член правления регулятора Бенуа Кёре.

Азиатские рынки после снижения в пятницу открылись в плюсе вслед ввиду ожиданий инвесторами новой серии торговых переговоров между Китаем и США в Вашингтоне, которые пройдут уже на этой неделе. Nikkei (+1,8%), Shanghai (+1,79%).

DXY (-0,1%), S&P 500 futures (+0,06%), Brent (+0,01%).