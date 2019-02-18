Рынок акций РФ и рубль в начале дня повысятся на фоне умеренного позитива на мировых площадках.

Выходной в США обусловит низкую рыночную активность.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается незначительное повышение индекса Мосбиржи в начале дня — на 0,2-0,3% вблизи отметки 2495 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2480 и 2470 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2500 и 2510 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

"После умеренно позитивного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в районе 2490-2500. Этому способствует приостановившееся повышение стоимости нефтяных фьючерсов. Выхода важной иностранной статистики сегодня не ожидается. Кроме того, в США будет отмечаться национальный праздник "День президента", что подразумевает отсутствие значимых внешнеполитических новостей. Поэтому во второй половине дня локальный рынок акций может продолжить боковое движение", — добавил он.

В ночь на субботу рейтинговое агентство Fitch объявило о том, что долгосрочный кредитный рейтинг России в национальной и иностранной валютах оставлен неизменным с позитивным прогнозом, и это умеренно-негативная новость, поскольку были надежды, что рейтинг будет увеличен на одну ступень, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

Тем не менее курс сегодня попытается уйти под отметку 66 рублей за доллар, отыгрывая в том числе незначительность европейских санкций. Однако для пробития отметки 65,5 рубля пока нужны новые мощные драйверы, добавил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов повысились на 0,5-1,7% на фоне оптимизма по поводу торговых переговоров с Китаем.

Фондовые торги в США сегодня не проводятся из-за выходного. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном повышаются – на 0,4-2,5%, японский Nikkei 225 — на 1,8%; индекс Шанхайской фондовой — на 2,5%.

Стоимость нефти повышается на 0,4%, до 66,48 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет до 1,1308 доллара против 1,1295 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций после двух дней снижения вырос в пятницу в отсутствие негативных новостей, отмечают эксперты. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,19% — до 2490,16 пункта, индекс РТС — на 1,83%, до 1177,5 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 35 копеек, до 66,30 рубля, евро — на 35 копеек, до 74,92 рубля, следует из данных Московской биржи.