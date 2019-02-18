Сегодня вечером индекс-провайдер MSCI объявит результаты ребалансировки индекса Russia 10/40. Все изменения вступят в силу после закрытия торгов 28 февраля, одновременно с изменениями в индексах Standard.

Начиная с этого раза MSCI будет публиковать результаты ребалансировки индексов семейства 10/40 не за пять дней до их вступления в силу, а за девять. Это решение было принято по результатам консультаций MSCI с клиентами.

Что касается самой ребалансировки, то состав топ-4 индекса изменится не должен: в нем по-прежнему останутся LKOH, TATN, GAZP и SBER. Наибольшего увеличения веса мы ожидаем в GAZP (+62 бп, до 9,31%), MBT (+34 бп, до 4,66%), NVTK (+36 бп, до 4,66%), FIVE (+37 бп, до 4,66%) и ALRS (+34 бп, до 4,66%). Сильнее всего снизиться должны веса NLMK (-37 бп, до 4,14%), PLZL (-46 бп, до 3,14%), POLY (-45 бп, до 2,93%), MOEX (-38 бп, до 2,71%), IRAO (-37 бп, до 2,68%), PHOR (-36 бп, до 2,25%) и MAGN (-31 бп, до 2,12%).

Хотя SBER (+24 бп, до 7,05%) входит в топ-2 индекса MSCI Russia, его вес в Russia 10/40 остается существенно ниже 9%. Это связано с методологией, используемой MSCI в отношении акций находящихся под санкциями эмитентов.

Насколько нам известно, индекс MSCI Russia 10/40 не используется в качестве бенчмарка для пассивных инвестиций. Однако его используют активно управляемые европейские фонды, инвестирующие в Россию, с объемом активов в управлении (по нашим оценкам) порядка 4,7 млрд долл. Теоретически в результате ребалансировки их позиции в акциях, веса которых будут увеличены, могут оказаться ниже индексных, и наоборот.