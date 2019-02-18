Настрой глобальных инвесторов в развивающиеся рынки остается настороженным из-за сохраняющейся неопределенности относительно торговых переговоров США-Китай. С одной стороны, официальные заявления скорее позитивны: Д. Трамп дал понять, что дедлайн по повышению пошлин на китайские товары может быть перенесен с 1 марта на 30 апреля, и китайская сторона демонстрирует оптимизм. С другой стороны, ход переговоров остается малопредсказуемым и не снижает опасений относительно экономики Китая. Кроме того, разногласия президента и конгресса США по бюджетной и миграционной политике служат дополнительном фактором неопределенности для рынков.

Появление нового законопроекта в Конгрессе США об ужесточении санкций относительно РФ перечеркнуло весь позитив начала недели после повышения рейтинга от Moody’s. Минфин успел разместить ОФЗ почти на 42 млрд руб. до публикации законопроекта, после чего все сегменты рынка РФ испытали давление. Резкий рост цен на нефть компенсировал рублю часть санкционного негатива, и по итогам недели ослабление рубля уложилось в динамику сопоставимых валют. В начале новой недели фон для рубля не улучшился, учитывая, что агентство Fitch сохранило рейтинг РФ на уровне ВВВ- с позитивным прогнозом.

Ключевые темы этой недели. Тон глобальных торгов будет задаваться новостным потоком относительно торговых переговоров США-Китай, которые сейчас находятся на решающей стадии. Успешное заключение сделки зависит от того, пойдет ли Китай на уступки в плане соблюдения прав интеллектуальной собственности, ответственного использования технологий в дополнение к росту объемов закупок американской продукции. Второй значимой глобальной темой является политика ФРС. На данный момент рынки убеждены в невозможности ужесточения ДКП США в ближайшие месяцы (вмененная вероятность повышения ставки на ближайшие два заседания, по данным Bloomberg, равна нулю). Публикация протокола заседания ФРС за январь и данные по рынку недвижимости и товарам длительного пользования могут слегка изменить этот настрой.

В РФ ключевым событием станет ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию, от которого рынки будут ждать новых ориентиров относительно госполитики в условиях внешних и внутренних вызовов.

— Внешние вызовы включают в себя возросший риск ужесточения санкций, и в рамках данного направления основной выбор РФ, судя по всему, будет между поиском контрмер, носящих имиджевый/внешнеполитический характер и мерами по дополнительному стимулированию экономической активности и поддержанию финансовой стабильности РФ. На наш взгляд, инвестиционное и деловое сообщество предпочитает второе.

— Внутренние вызовы включают в себя негативные новости в плане инвестиционного и делового климата и ослабление производственных и потребительских трендов, что уже подтвердилось данными Росстата о замедлении роста промпроизводства с 2,9% в 2018 году до 1,1% г/г в январе 2019 г. на фоне падения выпуска в ненефтегазовых отраслях, и что, скорее всего, подтвердится на этой неделе данными о замедлении роста доходов и расходов населения.

Мы по-прежнему полагаем, что в качестве главного инструмента экономической политики власти РФ могут снова начать использовать бюджет, который был исполнен с профицитом в 2,8% ВВП в 2018 году, и профицит за январь 2019 года в районе 0,3 трлн руб. в 2 раза выше ожиданий за счет роста ненефтегазовых доходов на 27% г/г.