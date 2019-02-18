Новатэк на этой неделе продолжит сезон публикации финансовой отчетности в нефтегазовом секторе. Финансовые результаты за 4К18 по МСФО выйдут в среду, 20 февраля; телеконференция, которую проведут глава Новатэка Леонид Михельсон и финансовый директор Марк Джетвей, пройдет на следующий день, 21 февраля, в 16:00 по московскому времени.

Мы ожидаем, что выручка достигнет исторического максимума в 240.5 млрд руб. (-10% кв/кв, +42% г/г) на фоне наращивания мощностей СПГ-бизнеса (все три очереди Ямал СПГ уже функционировали в 4К18), которое привело к заметному росту объемов продаж газа компанией (+36% кв/кв до 21.1 млрд куб м, из которых 2.6 млрд куб м приходится на СПГ). В связи с этим выручка от продаж газа значительно увеличилась кв/кв, хотя некоторое негативное влияние оказало снижение выручки от продаж жидких углеводородов из-за падения цен на нефть и негативного эффекта «ножниц Кудрина» (отрицательный лаг экспортной пошлины).

Поскольку перепродажа СПГ оказывает довольно несущественный вклад в консолидированную EBITDA Новатэка, мы предполагаем, что показатель за 4К18 окажется ниже на 9% кв/кв на уровне 64.8 млрд руб., но выше на 17% г/г, отражая упомянутое снижение продаж жидких углеводородов.

Чистая прибыль должна составить 42.6 млрд (-8% кв/кв, +1% г/г), в основном из-за снижения EBITDA, поскольку прибыль от курсовых разниц и прибыль от аффилированных компаний в целом нейтрализовали друг друга на фоне ослабления рубля к концу года.

Денежные потоки останутся положительными — мы ожидаем, что FCF составит около 13 млрд руб. против около 27 млрд руб. в предыдущем квартале из-за сезонного роста капзатрат в последнем квартале года, а на денежный поток от операционной деятельности окажут негативное влияние инвестиции в оборотный капитал на фоне роста выручки.

Мы полагаем, что основной темой на телеконференции будут новости по прогрессу проекта Арктик СПГ-2, а также мы ожидаем услышать прогноз по добыче и капзатратам на 2019, особенно учитывая, что ранее Новатэк планировал начать добычу на крупном Северо-Русском блоке, а также наращивать добычу на недавно приобретенных активах, включая газовые активы АЛРОСА.