По итогам планового пересмотра в пятницу агентство приняло решение оставить кредитный рейтинг России на уровне ВВВ- с "позитивным" прогнозом.

В качестве положительных факторов, повлиявших на решение, аналитики Fitch отметили сильную фискальную позицию России, хорошие внешние финансы, а также надежную макроэкономическую политику. В качестве балансирующих негативных факторов агентство назвало более слабые, чем у аналогов, перспективы экономического роста, высокую сырьевую зависимость и геополитическую напряженность.

Позитивный прогноз объясняется дальнейшим усилением экономических показателей России, основанном на плавающем обменном курсе, приверженности Банка России политике инфляционного таргетирования и консервативной фискальной политике. Следует отметить, что в этот раз при описании факторов, влияющих на прогноз, был сделан отдельный акцент на санкционных рисках.

На данный момент сложились условия, в рамках которых кредитное качество России со временем улучшается, а ключевые риски обусловлены в первую очередь внешними факторами. Мы ожидаем сохранения текущей парадигмы на протяжении 2019 года и считаем возможным повышение кредитного рейтинга Fitch в ближайшие 12 месяцев, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



