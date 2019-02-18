20 февраля Новатэк представит финансовую отчетность по МСФО за IV квартал 2018 г. Мы ожидаем, что выручка компании увеличится на 6% к/к до 232 млрд руб., EBITDA и чистая прибыль сократятся на 11% к/к до 63 и 41 млрд руб. соответственно.

Согласно нашим оценкам, основное влияние на выручку оказал сезонный рост объема реализации газа на внутреннем рынке и рост поставок СПГ благодаря запуску 3-ей линии Ямал СПГ (продажи СПГ +43% к/к): совокупный объем реализации вырос на 36% к/к до 21,1 млрд м3. Тем не менее весь положительный эффект был нивелирован слабой рыночной конъюнктурой на рынке нефти в отчетном периоде: стоимость Urals снизилась на 9% к/к до 67 долл./баррель на фоне роста экспортной пошлины, что создало эффект «ножниц Кудрина». Продажи жидких углеводородов Новатэка имеют более высокую рентабельность по сравнению с реализацией газа, и из-за высокого веса в результатах компании они способны свести на нет даже такой мощный фактор, как сезонность, что и произошло в IV квартале.

Мы считаем, что отчетность не окажет влияния на акции компании, так как операционные данные Новатэка, цены и макростатистика за отчетный период уже известны инвесторам и заложены в цене акций.

В свете последних новостей о намерении государства оказать поддержку Арктик СПГ 2 в случае введение санкций по отношению к компании со стороны Запада, мы полагаем, что наибольшую важность будет иметь информация о возможном изменении графика реализации проекта (ввод в эксплуатацию ожидается в 2022-2023 гг.)