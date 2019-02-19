Начало недели складывается на валютном рынке в смешанном ключе. Вчерашний торговый день, вероятно, отчасти за счет празднования в Штатах Дня Президента был отмечен сравнительно невысокой торговой активностью – пара доллар/рубль большую часть дня провела в диапазоне 66-66,40, а объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже составили скромные 1,6 млрд долл.

Из отдельных новостей выделим вчерашнюю встречу в Брюсселе глав МИД стран ЕС, на которой обсуждалось введение новых санкционных ограничений в отношении РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе. Официально о санкциях будет объявлено в ближайшие дни после необходимой юридической подготовки, и сами ограничения будут накладываться лишь на отдельных физлиц, имеющих непосредственное отношение к инциденту. На наш взгляд, серьезного влияния на рубль данные новости не окажут, и в санкционном контексте гораздо большим риском для российской валюты выглядит законопроект, обновленный на прошлой неделе американскими сенаторами (DASKA Act) (при назначении даты публичных слушаний нервозность в российских активах может вновь начать проявляться).

Пока же внешние условия складываются для рубля скорее нейтральными. Основная группа валют развивающихся стран завершила вчерашнюю торговую сессию разнонаправленно, и какой-либо однозначной тенденции в отношении EM на данный момент не наблюдается. Из внутренних историй отметим, что на следующую неделю в РФ приходится пик налоговых выплат – 25 февраля российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы, 28 февраля – налог на прибыль. Общий объем выплат в этот период мы оцениваем в 890 млрд руб.

Диапазон в 66-66,50 руб/долл., на наш взгляд, пока продолжает сохранять актуальность. При отсутствии нового негатива санкционного характера или ухудшения отношения инвесторов ко всей группе валют EM на горизонте ближайших дней считаем более вероятным постепенное смешение в диапазон 65-66 руб/долл.