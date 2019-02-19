Рынок акций РФ и рубль в начале дня мало изменятся в отсутствие сильных сигналов. Игроки рынка продолжат следить за новостями с торговых переговоров между США и Китаем.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается незначительное изменение индекса Мосбиржи в начале дня в пределах 0,2-0,3% недалеко от отметки 2470 пунктов, в качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2460 и 2450 пунктов, значимыми уровнями сопротивления останутся отметки 2490 и 2500 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В начале дня вероятна стабилизация индекса РТС, однако данные технического анализа оставляют в силе возможность возобновления коррекции вниз после недавнего ложного пробоя вверх уровня 1200 пунктов, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

"Внимание участников рынка на мировых фондовых площадках в ближайшие дни, по всей вероятности, будет сосредоточено на переговорах между США и КНР по вопросам торговли – сторонам необходимо прийти к соглашению до 1 марта (либо перенести срок вступления в силу новых пошлин). На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим выше уровня 66 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается", — добавил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Торги акциями в США в понедельник не проводились из-за празднования в стране Дня президентов.

Фьючерсы на американские фондовые индексы меняются с утра разнонаправленно в пределах 0,1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также не показывают единой динамики, японский Nikkei 225 повысился на 0,2%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снизился на 0,4%.

Стоимость нефти снижается на 0,1% — до 66,41 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается до 1,1294 доллара против 1,1308 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в понедельник снизился по индексам, несмотря на дорогую нефть и умеренно-позитивную динамику западных рынков. Ситуация вокруг фонда Baring Vostok и риски новых санкций поддерживают давление на стоимость российских активов, говорят эксперты.

Рублевый индикатор Мосбиржи снизился по итогам дня на 0,71% — до 2472,41 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,04%, до 1177,04 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 2 копейки, до 66,28 рубля, евро повысился на 6 копеек, до 74,98 рубля, следует из данных Московской биржи.